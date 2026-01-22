El comissionat per a la Recuperació manté els seus primers encontres amb les associacions de víctimes de la DANA

El Comissionat reforça el contacte directe amb les víctimes per a construir una recuperació participativa i basada en la confiança
La Generalitat aposta pel diàleg amb els col·lectius afectats com a eix clau de la nova etapa de reconstrucció
Raúl Mérida es reunix amb cinc organitzacions per a impulsar el diàleg, la col·laboració i la participació activa en la reconstrucció
El comissionat per a la Recuperació, Raúl Mérida, i la directora general d’Atenció a les Víctimes i a les Persones Afectades, Amparo Clemente, han mantingut al llarg d’esta setmana els primers encontres amb les associacions de víctimes de la DANA.
En concret, el comissionat s’ha reunit amb cinc organitzacions representatives de les persones afectades: Tots a una Veu, Fondo Solidario, SOS Picanya, Sociòpolis Faitanar-La Torre i Ecos de l’Aigua de Benetússer.
Durant les reunions, Raúl Mérida ha valorat la voluntat de diàleg dels afectats i ha assenyalat que des del Comissionat de la Generalitat “les portes sempre estaran obertes”, així com que la seua disposició per a parlar i arribar a acords és “total”. En este sentit, ha expressat la seua voluntat de reunir-se amb totes les associacions, amb les quals es manté contacte a través de la Direcció General d’Atenció a les Víctimes i a les Persones Afectades, integrada en el Comissionat per a la Recuperació.
“Des del Comissionat aspirem a servir de pont real entre la Generalitat i la ciutadania, i a contribuir a restablir la confiança mitjançant una atenció directa, transparent i participativa”, ha indicat Mérida.
El comissionat per a la Recuperació ha explicat que un dels objectius del Consell en esta segona etapa, una vegada transcorregut un any des de la riuada, és impulsar espais estables de diàleg, col·laboració i corresponsabilitat amb les associacions, plataformes ciutadanes i col·lectius afectats.
En este sentit, ha defensat la necessitat de facilitar una participació real de les víctimes i de les persones afectades en el disseny de les polítiques públiques de recuperació i dels projectes que es duran a terme, ja que “la seua experiència i la seua vivència són essencials en la nova societat que s’està construint després de la catàstrofe”.
Finalment, Mérida ha assenyalat que el projecte de parcs inundables constituïx una infraestructura de prevenció davant inundacions, complementària a les necessàries obres hidràuliques pendents, però que al mateix temps representa una aposta per una infraestructura verda pionera, pensada per a la ciutadania i concebuda com a espai recreatiu i d’oci.