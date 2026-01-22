Emergències incorpora al Servei de Bombers Forestals de la Generalitat sis nous camions autobomba

La Generalitat incorpora sis nous camions autobomba per reforçar el Servei de Bombers Forestals i modernitzar la flota
La inversió de més de 2,3 milions d’euros millora la seguretat, l’eficiència i les capacitats d’actuació dels bombers
La Conselleria d’Emergències i Interior ha incorporat al Servei de Bombers Forestals de la Generalitat sis nous camions autobomba dins del procés de renovació de la flota, que permetrà disposar d’un total de 17 vehicles.
El conseller Juan Carlos Valderrama ha explicat que la Generalitat ha invertit 2.311.584 euros en aquests sis nous vehicles, que ja han estat entregats als bombers forestals en un acte celebrat al Centre de Coordinació d’Emergències.
Valderrama ha anunciat que ja s’ha adjudicat la compra de cinc camions més i que està prevista l’adquisició de sis unitats addicionals al llarg d’aquest any, fet que suposarà renovar la totalitat de les 17 autobombes, amb una inversió global de 6.430.605 euros.
Entre les característiques dels nous vehicles destaquen:
- Dipòsit d’aigua de 3.500 litres i reserva addicional de 500 litres per a autoprotecció.
- Sistema de visió posterior i perimetral de 360 graus, que facilita les maniobres i millora els temps d’actuació.
- Sistema d’autoprotecció amb rociadors d’aigua pulveritzada per protegir cabina, laterals, pneumàtics, dipòsit de combustible i filtres.
- Dispositiu de seguretat d’avís de bolcada, baranes plegables als laterals i equips de protecció respiratòria en cabina.
- Pintura especialment resistent per a vehicles forestals, que aïlla del xoc tèrmic en casos de foc i actua com a aïllant acústic en condicions normals.
El conseller ha destacat que aquesta renovació respon a la voluntat de la Generalitat de modernitzar i ampliar els recursos del Servei de Bombers Forestals, reforçant la seguretat dels professionals i l’eficàcia en les intervencions.