La Diputació de València posa el focus en l’encant dels pobles dins de la seua oferta turística a FITUR 2026

La Diputació centra la seva estratègia turística 2026 en l’encant, la cultura i la vida dels pobles valencians
El Catàleg d’Experiències ofereix més de 200 propostes per gaudir la província més enllà dels grans icones
La Diputació de València ha celebrat aquest dijous el Dia de la Província en la Fira Internacional de Turisme de Madrid (FITUR). L’acte ha tingut lloc a la Plaça Central del Pavelló 7 d’IFEMA, on el president de la Diputació, Vicent Mompó, i el diputat de Turisme, Pedro Cuesta, han avançat les línies principals de la estratègia turística de la institució per a 2026.
Després de presentar el spot de la nova campanya de Turisme, amb el lema “Et falta poble. València des de dins”, la corporació ha explicat que enguany es posa al centre de la política turística anual el paper dels pobles de la província i l’encant singular que ofereixen al visitant. L’objectiu és reforçar el valor qualitatiu dels pobles, aquella autenticitat que cerca el turista i que difícilment es troba en altres llocs, definint així l’esperit dels municipis valencians.
El president Vicent Mompó ha destacat:
“El nostre lema d’enguany va dirigit tant a qui visita València com a qui vivim ací, i moltes vegades desconeixem la immensa riquesa dels nostres propis municipis. La província de València no s’entén només des dels grans icones, sinó des dels seus pobles, els seus paisatges, la seua identitat i la seua forma de viure”.
En la mateixa línia, el diputat de Turisme, Pedro Cuesta, ha ressaltat:
“Volem convidar el turista a descobrir la província més enllà del que és evident, a endinsar-se en la vida dels nostres pobles, conèixer la nostra identitat, tradicions, gastronomia i la nostra manera d’acollir els visitants”.
Principals novetats de la campanya 2026
Mompó i Cuesta han explicat les novetats estratègiques de la Diputació per a enguany, que inclouen:
- Projectes d’intel·ligència i sostenibilitat turística.
- Hermanament entre municipis de costa i interior.
- Posada en valor de les cases regionals de València com a embajadores turístics de la província.
- Novetats en astroturisme.
Catàleg d’Experiències Turístiques 2026
A més, la Diputació ha presentat el Catàleg d’Experiències Turístiques 2026, que recull més de 200 propostes per gaudir de la província a través de turisme cultural, actiu-esportiu, gastronòmic i enoturisme. Segons Pedro Cuesta, són experiències pensades per viure la província, no només per visitar-la.