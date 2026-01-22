La Repartició de la Carn de Guadassuar torna a omplir els carrers de festa i tradició

Veïns i veïnes de totes les edats participen en una jornada marcada per la música, la cultura popular i la gastronomia
Gegants i Cabuts, muixeranga, danses i dolços típics donen el tret d’eixida a la Fira del Porrat 2026
La inauguració oficial de la Fira del Porrat 2026 es va celebrar un any més a Guadassuar, i dins d’esta, un dels actes més emblemàtics: La Repartició de la Carn, que marca l’inici dels dies grans de festa, reunint centenars de veïns i veïnes als carrers, tot i caure enguany entre setmana.
Com cada any, els Gegants i Cabuts obriren la cavalcada, remuntant-se als orígens de Guadassuar a través del seu ball.
Una tradició que s’ha sobreposat al pas del temps, amb la participació de les noves generacions. La muixeranga ‘La Carabassota’ va deleitar el públic amb les seues torres humanes, en una actuació molt esperada.
A més, el Bolero de Guadassuar va fer ressonar les castanyoles pels carrers, omplint-los de color i ritme.
Els rollets i la mistela també foren protagonistes indiscutibles de la jornada, junt amb altres dolços típics de la nostra gastronomia.
Tancant la cavalcada, familiars de festers i festeres llançaren confeti i caramels des de les carrosses.
En arribar a la Plaça de l’Ajuntament, la Fira del Porrat va quedar oficialment inaugurada amb les paraules de la pregonera, Elena Bueno, convidant a tota la població a disfrutar d’estes festes.