Trobada amb vida la jove desapareguda a Favara

Rescat amb èxit d’una jove desapareguda a Favara gràcies a la coordinació de serveis d’emergència i voluntaris
La dona, localitzada en bon estat, va ser evacuada pel GERA i atesa per hipotèrmia després de moltes hores de recerca
Este dimecres de vesprada finalitzava amb èxit el rescat d’una jove desapareguda dilluns en una zona rural de Favara. La dona, de 26 anys, va ser evacuada pel GERA via aèria fins a l’helisuperfície d’Alzira, amb helicòpter V-990 del Consorci Provincial de Bombers i metge a bord, i posterior transferència a mitjans sanitaris de la Generalitat Valenciana.
El Consorci de Bombers de València ha col·laborat en el dispositiu de recerca amb bombers, BRIFO, comandaments, GERA, helicòpter, dron del Consorci i bombers forestals de la GVA, al costat de Guàrdia Civil, Bombers de l’Ajuntament de València i l’ONG d’Intervenció, Ajuda i Emergències, entre d’altres recursos.
Després de moltes hores d’intens treball, un corredor de muntanya que transitava pel Barranc de Borja ha escoltat veus d’auxili, la qual cosa ha permés al GERA delimitar la recerca mitjançant triangulació fins a localitzar-la a les 16:19h en un punt de difícil accés i a penes visible.
Abans de la seua evacuació aèria, la jove ha estat estabilitzada i tractada per signes d’hipotèrmia. Afortunadament, l’actuació ha permés una evolució favorable de l’afectada i la situació no ha registrat major gravetat.