Algemesí finalitza la recuperació de l’Oficina de Turisme

Algemesí completa les reparacions i millores de l’Oficina de Turisme després dels danys ocasionats per la riuada de 2024
Les actuacions, finançades per la Diputació de València, reforcen les infraestructures i equipaments per garantir un servei eficient i potenciar la promoció turística del municipi
L’Ajuntament d’Algemesí ha completat les actuacions de reparació i millora de les infraestructures i equipament de l’Oficina de Turisme, ubicada al Museu Valencià de la Festa, després dels danys ocasionats per la riuada del 29 d’octubre de 2024.
Finançament
- La intervenció ha estat possible gràcies a una concessió directa del Centre de Turisme i Esports de la Diputació de València, destinada a municipis afectats per la riuada.
- Subvenció rebuda: 19.500 euros, destinada a la reparació i reposició d’equipaments turístics.
Actuacions realitzades
- Sanejament i adequació de les infraestructures interiors.
- Substitució del paviment.
- Reposició d’equipaments necessaris per al correcte funcionament del servei.
Objectius i beneficis
- Reforçar la funcionalitat de l’espai i millorar les condicions del servei.
- Potenciar la promoció turística dels atractius del municipi, especialment la Festa de la Mare de Déu de la Salut, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
- Consolidar l’Oficina de Turisme com a servei públic clau per a l’atenció a turistes i visitants.
Valoració
L’Ajuntament ha destacat el suport de la Diputació de València, que ha fet possible dur a terme aquestes actuacions de recuperació i millora de l’oferta turística del municipi.