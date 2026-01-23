RIBERA
Algemesí finalitza la recuperació de l’Oficina de Turisme

Algemesí completa les reparacions i millores de l’Oficina de Turisme després dels danys ocasionats per la riuada de 2024

Les actuacions, finançades per la Diputació de València, reforcen les infraestructures i equipaments per garantir un servei eficient i potenciar la promoció turística del municipi

L’Ajuntament d’Algemesí ha completat les actuacions de reparació i millora de les infraestructures i equipament de l’Oficina de Turisme, ubicada al Museu Valencià de la Festa, després dels danys ocasionats per la riuada del 29 d’octubre de 2024.

Finançament

  • La intervenció ha estat possible gràcies a una concessió directa del Centre de Turisme i Esports de la Diputació de València, destinada a municipis afectats per la riuada.
  • Subvenció rebuda: 19.500 euros, destinada a la reparació i reposició d’equipaments turístics.

Actuacions realitzades

  • Sanejament i adequació de les infraestructures interiors.
  • Substitució del paviment.
  • Reposició d’equipaments necessaris per al correcte funcionament del servei.

Objectius i beneficis

  • Reforçar la funcionalitat de l’espai i millorar les condicions del servei.
  • Potenciar la promoció turística dels atractius del municipi, especialment la Festa de la Mare de Déu de la Salut, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
  • Consolidar l’Oficina de Turisme com a servei públic clau per a l’atenció a turistes i visitants.

Valoració

L’Ajuntament ha destacat el suport de la Diputació de València, que ha fet possible dur a terme aquestes actuacions de recuperació i millora de l’oferta turística del municipi.

