El Consell aprova el decret que modernitza l’Atenció Primària i Comunitària del Sistema Valencià de Salut

El Consell impulsa una nova regulació per modernitzar l’Atenció Primària, reforçar recursos i garantir l’equitat sanitària
Altres acords destacats: estudi sobre vacunes, Any Jaume I, ajudes pels temporals i noves mesures en educació, cultura i habitatge
El Consell de la Generalitat ha aprovat el decret que regula la nova estructura, organització i funcionament de l’Atenció Primària i Comunitària del Sistema Valencià de Salut, amb l’objectiu de modernitzar el model assistencial i adaptar-lo als canvis demogràfics, epidemiològics i socials de la Comunitat Valenciana.
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha explicat que esta nova regulació pretén garantir l’equitat en l’accés als serveis sanitaris, millorar la qualitat assistencial i equiparar l’Atenció Primària a l’hospitalària en rellevància i recursos.
El decret reforça aspectes clau com la docència, la investigació i la promoció professional, impulsa la digitalització i la història clínica única, potencia la coordinació sociosanitària i comunitària, i orienta el sistema cap a la prevenció, l’atenció a la cronicitat, la promoció de la salut i l’educació sanitària, fomentant també l’autocura de la ciutadania.
Estudi sobre l’efectivitat de vacunes
En l’àmbit sanitari, el Consell ha aprovat també un conveni de col·laboració per a realitzar un estudi observacional sobre l’efectivitat de les vacunes de la grip estacional i la COVID-19, amb l’objectiu d’optimitzar les estratègies de prevenció i reduir hospitalitzacions. L’acord tindrà una vigència de tres anys i comptarà amb una aportació anual de 187.086 euros.
Any Jaume I
Per la seua banda, el portaveu del Consell i conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha anunciat que el Ple ha aprovat una declaració institucional per a commemorar en 2026 el 750 aniversari de la mort de Jaume I.
La Generalitat coordinarà i impulsarà activitats educatives i culturals al llarg de l’any per a divulgar la figura del monarca, a qui Barrachina ha qualificat com “una figura clau en la nostra història i identitat”. L’objectiu és que la ciutadania conega el seu llegat i participe activament en la commemoració.
Municipis afectats pel temporal de desembre
El Consell ha sol·licitat al Govern d’Espanya la declaració de zona greument afectada per una emergència de protecció civil per als municipis damnificats pel temporal dels dies 28 i 29 de desembre de 2025, que va afectar 30 localitats d’Alacant i la totalitat de la província de València, amb danys importants en habitatges, infraestructures, explotacions agrícoles i serveis bàsics.
Altres acords destacats
Entre altres mesures aprovades, el Consell ha donat llum verda a:
- Col·laboracions amb les universitats valencianes per a la gestió de beques i ajudes a l’alumnat.
- Un acord entre l’IVAM i la Universitat Politècnica de València per a impulsar l’art modern i contemporani.
- El decret que modernitza la Inspecció Educativa, millorant la seua estructura, eficiència i reconeixement professional.
- Un conveni amb l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la construcció de 60 a 70 habitatges de protecció pública dins del Pla Vive.
- Noves contractacions d’emergència derivades de la DANA, amb un pressupost superior als 44 milions d’euros.
A més, s’han aprovat diversos nomenaments en àrees clau de Sanitat, Funció Pública i Vicepresidència.
Barrachina ha conclòs que estos acords “reflectixen una acció de govern centrada en les persones, la cohesió social, la modernització dels serveis públics i la protecció del territori”.