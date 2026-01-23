El Consorci de la Ribera presenta l’oferta turística a FITUR 2026

El Consorci de la Ribera presenta a FITUR 2026 un model de turisme actiu i sostenible amb protagonisme de la natura i el patrimoni local
Les novetats inclouen el Camí Natural de l’Antic Trenet, activitats fluvials i cicloturisme, així com la reconversió de casetes de guardabarreres en centres d’informació per a visitants
El Consorci de la Ribera, format per les mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, ha participat a l’edició 2026 de FITUR, la Fira Internacional de Turisme de Madrid, promocionant un turisme actiu i sostenible amb especial protagonisme de la natura.
Presentacions destacades
- Camí Natural de l’Antic Trenet:
- Presentat per Paqui Momparler Orta, presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, al pavelló del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Es van mostrar traçat, història, activitats i punts d’interès de la ruta.
- Novetats 2026: casetes de guardabarreres reconvertides en centres d’informació per visitants.
- Turisme actiu a la Ribera:
- Presentació a càrrec de Toni Barea Olmos (president del Consorci), Paqui Momparler i Graciela Olivert (directora d’àrea de turisme).
- Eixos principals:
- Descens del Xúquer com a activitat de turisme fluvial.
- Cicloturisme i rutes “Paratges” per zones de gran valor natural.
- Camí Natural de l’Antic Trenet.
Altres trobades i col·laboracions
- Reunions amb institucions nacionals i internacionals, destacant la visita de Per-Arne Hjelmborn, ambaixador de Suècia a Espanya.
- Vinculació amb projectes europeus amb països escandinaus.
Objectiu general
- Posicionar la Ribera com a destinació de turisme sostenible basat en el patrimoni natural i cultural, reforçant la seva oferta turística en un dels esdeveniments més importants del sector.