El Consorci de la Ribera presenta l’oferta turística a FITUR 2026

El Consorci de la Ribera presenta a FITUR 2026 un model de turisme actiu i sostenible amb protagonisme de la natura i el patrimoni local

Les novetats inclouen el Camí Natural de l’Antic Trenet, activitats fluvials i cicloturisme, així com la reconversió de casetes de guardabarreres en centres d’informació per a visitants

El Consorci de la Ribera, format per les mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, ha participat a l’edició 2026 de FITUR, la Fira Internacional de Turisme de Madrid, promocionant un turisme actiu i sostenible amb especial protagonisme de la natura.

Presentacions destacades

  • Camí Natural de l’Antic Trenet:
    • Presentat per Paqui Momparler Orta, presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, al pavelló del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
    • Es van mostrar traçat, història, activitats i punts d’interès de la ruta.
    • Novetats 2026: casetes de guardabarreres reconvertides en centres d’informació per visitants.
  • Turisme actiu a la Ribera:
    • Presentació a càrrec de Toni Barea Olmos (president del Consorci), Paqui Momparler i Graciela Olivert (directora d’àrea de turisme).
    • Eixos principals:
      • Descens del Xúquer com a activitat de turisme fluvial.
      • Cicloturisme i rutes “Paratges” per zones de gran valor natural.
      • Camí Natural de l’Antic Trenet.

Altres trobades i col·laboracions

  • Reunions amb institucions nacionals i internacionals, destacant la visita de Per-Arne Hjelmborn, ambaixador de Suècia a Espanya.
  • Vinculació amb projectes europeus amb països escandinaus.

Objectiu general

  • Posicionar la Ribera com a destinació de turisme sostenible basat en el patrimoni natural i cultural, reforçant la seva oferta turística en un dels esdeveniments més importants del sector.

