El programa “PAS A PAS” d’Alzira consolida el seu model d’inclusió amb més de 300 persones beneficiàries en 2025

El programa “PAS A PAS” d’Alzira benefícia més de 300 persones en 2025 amb accions formatives i certificats d’aprofitament
La iniciativa combina formació especialitzada, tallers socials i espais de convivència per impulsar la inserció sociolaboral
La iniciativa de l’àrea de Serveis Socials i Innovació Social tanca l’any amb el lliurament de 356 certificats i una oferta formativa que combina l’especialització tècnica amb el creixement personal.
El programa “PAS A PAS” – Itineraris d’Inclusió, que pertany a l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alzira, ha fet públic el balanç de la seua activitat formativa de l’any passat. Els resultats mostren una xifra altament positiva: més de 300 persones participants s’han beneficiat de les accions dutes a terme. En total, l’equip tècnic ha expedit 356 certificats d’aprofitament i diplomes acreditatius, fet que ha consolidat aquest projecte com un pilar fonamental per a la inserció sociolaboral al municipi.
Com ha explicat la regidora de l’àrea Amèlia Blanquer, “acompanyem les persones per millorar les seues oportunitats i avançar cap a una inserció laboral real”.
La programació de 2025 s’ha estructurat en dos grans eixos:
- Formació reglada i homologada, orientada a millorar l’ocupabilitat directa.
- Tallers de caràcter social, dissenyats per enfortir les habilitats transversals i l’autonomia de les persones objecte d’intervenció.
Formació especialitzada per a les demandes del mercat
Dins del bloc de formació homologada, el programa ha prioritzat sectors amb alta demanda a Alzira i el seu entorn industrial. Destaquen les dues edicions del curs de carretons elevadors automotors, amb pràctiques presencials amb la maquinària habitual en comerç i indústria.
També s’han impartit cursos clau en gestió i logística, centrats en el control d’existències i processos d’emmagatzematge, i en prevenció de riscos laborals en el sector del metall, formació indispensable per al teixit empresarial local. L’oferta es completa amb capacitacions en neteja d’immobles i dues edicions del curs de manipulador d’aliments, requisit obligatori per a l’hostaleria i la restauració col·lectiva.
Cal ressaltar la estreta col·laboració amb l’agència de col·locació IDEA, que ha fet possible la participació en diverses accions formatives i la inserció ocupacional dels participants del programa “PAS A PAS”.
Desenvolupament personal i eines per a la vida quotidiana
El balanç de 2025 també posa el focus en la vessant més humana i social del programa. Entre els tallers destacats:
Alfabetització i competència digital: cursos de castellà i tallers d’informàtica bàsica amb formació en ciberseguretat, gestió de correu electrònic i xarxes socials.
Salut i nutrició: tallers de primers auxilis per a diferents perfils i cicles sobre alimentació saludable, sostenible i de baix cost.
Innovació en la recerca d’ocupació: taller “Impulsa”, amb eines com currículums amb codi QR, vídeo-currículum i aplicació d’Intel·ligència Artificial en la recerca d’oportunitats.
Economia i benestar: tallers pràctics d’economia domèstica, estalvi energètic, comprensió de factures, habilitats socials i gestió emocional amb professionals del coaching.
El compromís de “PAS A PAS” amb la comunitat s’ha materialitzat a l’Hort de Ros, on docents especialitzats en agricultura ecològica han tutoritzat grups en el conreu i recol·lecció de productes de temporada.
De la mateixa manera, el Grup de Dones ha mantingut la seua activitat com un espai de creixement personal i suport mutu, fonamental per combatre l’aïllament i enfortir les xarxes socials.
De cara a 2026, des del programa “PAS A PAS” continuarem ampliant l’oferta formativa amb formacions reglades i tallers, amb la finalitat de dotar les persones participants d’eines per aconseguir la plena inserció sociolaboral.