El sector agrari convoca una tractorada i manifestació el 29 de gener a València

Mobilització del sector agrari valencià contra les polítiques europees
Tractorada i manifestació a València per defensar l’agricultura i els regadius
Les organitzacions professionals agràries de la Comunitat Valenciana – l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Pagesa del País Valencià (CCPV-COAG) i la Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA-PV) –, amb el suport de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, organitzaran una tractorada i manifestació a la ciutat de València el pròxim 29 de gener.
Aquesta protesta coincidirà amb altres convocades a tot Espanya al llarg de la setmana, però el 29 de gener serà la jornada central, el ‘superdijous’ del camp espanyol.
Els representants del sector agrari valencià conviden productors, empreses auxiliars, entitats de la societat civil i consumidors a participar en aquesta mobilització contra els acords comercials de la Unió Europea signats sense reciprocitat, com el tractat amb Mercosur, els retallades de la Política Agrària Comuna (PAC), l’excés de burocràcia i les polítiques que amenacen el futur del camp i de l’alimentació europea.
“No és un acte només d’agricultors. Hi està en joc la competitivitat i viabilitat de qui produeix els aliments que mengem cada dia, que generen un motor econòmic tan important com és l’agroalimentari en termes d’ocupació i riquesa, i que mantenen un mantell verd que no es crema. Hi està en joc una Europa que no depenga dels aliments de fora, que són menys segurs, més contaminants i, a llarg termini, més cars. Hi està en joc, en un entorn d’inestabilitat internacional, la nostra elecció com a poble entre tenir sobirania o incertesa alimentària”, adverteixen els dirigents agraris.
Detalls de la manifestació
La manifestació començarà a les 10 hores davant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) amb l’objectiu de reivindicar una solució justa i digna per als agricultors cuixes de les seues parcel·les van ser arrasades per la DANA i passaran a Domini Públic Hidràulic (DPH), a més de defensar els regadius i les infraestructures hidràuliques.
El recorregut passarà per les emblemàtiques Torres de Serrans i conclourà a les portes de la Delegació del Govern, on els dirigents pronunciaran discursos davant les persones assistents.
Reivindicacions principals
Les organitzacions CCPV-COAG, UPA-PV, LA UNIÓ i AVA-ASAJA reclamaran:
- Rebuig de l’actual proposta de l’acord comercial de la UE amb Mercosur, exigint un estudi d’impacte creïble sobre el sector agrari, reciprocitat, clàusules de salvaguarda efectives i complementarietat amb la producció europea.
- Revisió de tots els acords vigents i futurs amb tercers països, especialment Egipte, Turquia, Marroc i Sud-àfrica.
- Oposició a la proposta de la Comissió Europea sobre el Marc Financer Plurianual (MFP) i la PAC post-2027, que contempla integració de la PAC en un fons únic, retall del 22% del pressupost, eliminació dels dos pilars tradicionals, més complexitat administrativa i tendència a una renacionalització dels fons.
- Simplificació i seguretat jurídica de les regulacions agràries, incloent voluntarietat indefinida del quadern digital d’explotació i prioritzar l’agricultura sobre normatives mediambientals, sempre basades en criteris científics. Proposta de reemplaçar la Llei de Restauració de la Natura per una Llei de Restauració de l’Agricultura.
Altres mesures destacades inclouen:
- Intensificació i harmonització dels controls fitosanitaris de plagues i malalties en ports d’entrada i inspeccions en origen.
- Nova política hidrològica, amb construcció d’infraestructures d’emmagatzematge i distribució d’aigua, redimensionament dels cabals ecològics i reutilització d’aigües depurades.
- Millora dels assegurances agraris per cobrir riscos de clima i fauna salvatge.
- Autorisacions excepcionals de fitosanitaris sense alternatives eficaces.
- Compliment estricte de la Llei de la Cadena Alimentària, prohibició de venda a pèrdues i publicació oficial dels costos mitjans de producció.
- Llei d’emergència per danys de fauna salvatge, adaptació de la Reforma Laboral a les necessitats de les campanyes agràries i actualització dels mòduls de l’IRPF agrari.
- Revisió del Codi Penal i augment de recursos per combatre els robatoris.