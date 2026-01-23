Ivace+i impulsa la internacionalización de BabyKid Spain & FIMI con importadores de 45 países

La presència internacional creix fins a 220 compradors de 45 països i consolida el paper global del certamen
La col·laboració amb Feria València i ASEPRI reforça les oportunitats comercials del sector infantil valencià
Ivace+i Internacional ha promogut la internacionalització de la fira BabyKid Spain & FIMI mitjançant l’organització d’una missió de 220 empreses importadores procedents de 45 països, en el marc de la col·laboració amb els certàmens firals celebrats a la Comunitat Valenciana.
Esta acció, impulsada per Ivace+i Internacional, organisme dependent de la Conselleria d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, dirigida per Marián Cano, s’ha desenvolupat en col·laboració amb Feria València i l’Associació Espanyola de Productes per a la Infància (ASEPRI), amb l’objectiu de facilitar noves oportunitats comercials a les empreses del sector.
La directora general d’Emprenedoria i Internacionalització, Mónica Payá, ha destacat que en esta edició del certamen s’ha incrementat el nombre de compradors internacionals, passant de 144 empreses en 2025 a 220 en 2026, reforçant així el paper internacional de la fira.
BabyKid Spain & FIMI, coorganitzada per Feria València i ASEPRI, és la cita internacional més important d’Espanya dedicada a l’univers de la infància. En esta sisena edició s’ha celebrat, a més, la 100a edició de la Fira de la Moda Infantil (FIMI), una fita que posa de manifest la consolidació i trajectòria del certamen.
Mónica Payá ha subratllat la clara aposta d’Ivace+i Internacional pels plans de compradors internacionals, ja que són un instrument clau per a atraure negoci i impulsar la internacionalització de les fires valencianes.
La missió internacional ha comptat majoritàriament amb empreses europees, que representen més del 80 % del total, procedents de països com Itàlia, Portugal, Bulgària, Grècia, Polònia o Letònia. Itàlia i Portugal destaquen especialment, ja que concentren més del 60 % de les empreses convidades, en ser mercats estratègics per a les marques valencianes.
El 18 % restant correspon a empreses no europees, provinents d’Àfrica, Àsia i Amèrica, amb presència de països com Estats Units, Mèxic, Perú, Costa Rica, Japó, Israel, el Marroc, Algèria o Nigèria, entre altres.
Segons ha assenyalat Payá, estes iniciatives permeten promocionar tant les empreses i els seus productes com el territori valencià, demostrant la seua capacitat per a acollir i desenvolupar projectes d’abast internacional.