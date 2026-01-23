La Mare de Déu de la Divina Aurora marca l’últim dia gran de la Fira de Guadassuar

Celebració religiosa amb la Mare de Déu de la Divina Aurora i les tradicions centrals de la festivitat
Activitats i entreteniment a la Fira de Guadassuar per a totes les edats
El Rosari de l’Aurora a les 6:30 del matí ha donat el tret d’eixida a la festivitat, seguit de la tradicional xocolatada a la Sala Cotonera.
Final dels tres dies grans, després de la Repartició de la Carn i Sant Vicent, amb missa solemne i processó a la vesprada. El dia acabarà amb el Bolero de l’Aurora i castell de focs artificials.
A la Fira de Guadassuar, els més menuts podran disfrutar de tallers i actuacions al Mercat Valencià, i a la vesprada reobren les atraccions.