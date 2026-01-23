L’estand de la Comunitat Valenciana bat rècord de reunions professionals a Fitur 2026 amb 7.000 trobades, un 34,6 % més

Dos homes detinguts a València per falsedat documental i empadronaments irregulars que beneficiaven ciutadans en situació no regular
La consellera d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marián Cano, ha destacat els resultats de les tres primeres jornades professionals de Fitur 2026, on l’estand de la Comunitat Valenciana ha registrat al voltant de 7.000 reunions, un augment del 34,6 % respecte a l’edició anterior.
Estand tecnològic i innovador
- L’estand s’ha concebut com a intel·ligent, basat en digitalització i dades en temps real, amb l’objectiu de reforçar el posicionament de la Comunitat com a destinació turística tecnològica, innovadora i sostenible.
- S’ha ampliat la zona destinada a reunions professionals i empreses, amb espais específics per establir contactes.
- Prop de 400 empreses han participat en aquesta intensa agenda de trobades.
Visitants i valoracions
- Durant les jornades professionals, l’estand ha rebut més de 97.983 visites.
- Marián Cano ha qualificat la participació com a èxit, destacant la valoració positiva tant dels visitants com dels coexpositors, incloses marques, municipis i empreses participants.
Reunions destacades
- Es van mantenir trobades amb Jet2 Holidays i Air Transat per estudiar col·laboracions que incrementen l’arribada de turistes internacionals.
- Els tècnics de Turisme Comunitat Valenciana també han realitzat 19 reunions amb representants de les Oficines Espanyoles de Turisme a l’exterior.
Perspectives i mercats
- Les perspectives del sector són positives, amb especial optimisme en mercats europeus com Polònia i Itàlia, i un bon comportament de mercats llunyans com els EUA.
- El Consell aposta per seguir impulsant la promoció turística en mercats consolidats i emergents, en col·laboració amb Turespaña i les marques turístiques de la Comunitat Valenciana.