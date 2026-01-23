Sueca presenta en FITUR una oferta turística integralque “inspira” als seus visitants tots els mesos de l’any

Gastronomia, cultura, festes, esport, paisatge i rutes accessibles són alguns dels principals atractius que la capital de la Ribera Baixa està mostrant en la fira de turisme més important d’Europa.
Sueca està present, un any més, en la Fira Internacional de Turisme (FITUR) amb l’objectiu de donar a conéixer els seus principals atractius turístics als milers de visitants que acudixen a esta cita, una de les més rellevants del sector a nivell mundial.
En representació del municipi han assistit l’alcalde, Julián Sáez; la regidora de Turisme, Teresa Ribes; el regidor de Falles, Alfredo Planells; i les Falleres Majors de Sueca, Isabel Fernández del Moral i Zoe Beltrán.
La presentació ha estat a càrrec de l’alcalde i la responsable de Turisme, els quals han posat en valor la diversitat d’atractius que oferix Sueca, reafirmant la seua identitat com a terra de cultura, gastronomia i paisatges únics. En este sentit, la regidora Teresa Ribes ha destacat l’entorn natural privilegiat del municipi, situat al Parc Natural de l’Albufera, amb els seus arrossars com a element definitori del territori, visibles en tota la seua esplendor des del mirador natural de la Muntanyeta dels Sants, així com la Ruta del Xúquer, on naturalesa i patrimoni conviuen en perfecta harmonia.
Per la seua part, l’alcalde Julián Sáez ha subratllat que “Sueca és gastronomia i arròs, però també és MIM, platja, Falles, Setmana Santa, paisatge, marjal, arquitectura, cinema, Xúquer, esport, cultura, tradició i festa”. En este sentit, ha recordat l’eslògan turístic d’enguany, “Sueca, Terra que inspira”, convidant a totes i tots a visitar el municipi al llarg de tot l’any.
Durant la presentació s’ha fet especial menció a la Ruta del Modernisme, l’única de la província de València inclosa enguany en la guia de COCEMFE, gràcies al seu caràcter accessible i inclusiu, que permet mostrar al visitant la riquesa arquitectònica i artística de la ciutat. També s’ha destacat el patrimoni cultural de Sueca amb referències a l’Espai Joan Fuster, dedicat a l’insigne escriptor suecà, i al Museu del Xocolate Comes, exemple d’una tradició artesanal profundament arrelada. A més, s’han posat en valor festivals de projecció internacional com la Mostra Internacional de Mim (MIM) i la Mostra Internacional de Cinema de Merda (CIM).
Les festes més emblemàtiques de la ciutat també han tingut un paper destacat, com les Festes Majors de setembre i les Falles, que enguany cobren un significat especial amb la commemoració del centenari del naixement de Pascual Carrasquer, artista faller suecà de gran rellevància. Per este motiu, 2026 ha sigut declarat “Any Carrasquer”, i s’ha nomenat l’artista Fill Predilecte a títol pòstum.
Així mateix, s’ha ressaltat que Sueca serà enguany capital provincial de la Setmana Santa, en convertir-se en seu diocesana de la Diòcesi de València, reforçant el seu paper com a referent cultural i religiós. Finalment, s’ha destacat la creixent demanda del municipi com a escenari de rodatges cinematogràfics i publicitaris, gràcies a la seua inclusió en la xarxa Film València.
Fins al pròxim diumenge, quan es clausure FITUR, Sueca comptarà amb un estand dirigit al públic familiar, amb continguts divulgatius pensats per a acostar el patrimoni, el paisatge, la cultura i la gastronomia del municipi d’una manera pròxima, participativa i adaptada a totes les edats.