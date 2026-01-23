VA-ASAJA constata que l’agricultura valenciana perd el 2 % de la seva superfície agrària i lidera el rànquing espanyol d’abandonament

La Comunitat Valenciana perd 3.548 hectàrees de cultiu i lidera l’abandonament agrari a Espanya amb un 2 % menys de superfície activa
Els cítrics i l’ametller són els més afectats, mentre augmenten oliveres, hortalisses i alvocat
Segons un estudi de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), basat en l’enquesta Esyrce del Ministeri d’Agricultura, la Comunitat Valenciana va deixar de cultivar 3.548 hectàrees en 2025, el que representa un retrocediment interanual del 2,01 %, i va batre el rècord històric de terres abandonades, amb un total de 179.994 hectàrees de cultiu.
AVA-ASAJA atribueix aquesta situació a la sostenida crisi de rendibilitat en la majoria de produccions agràries i als efectes devastadors de la DANA, que va afectar parcel·les properes a rius desbordats. L’associació reclama a les administracions un canvi de rumb en les polítiques agràries per evitar una pèrdua irreversible del sector.
Mentre la Comunitat Valenciana perdia superfície agrària, Espanya va recuperar 1.257 hectàrees, reduint les terres abandonades a 1.029.278 hectàrees. La valenciana representa ja el 17,5 % de la superfície abandonada a tot el país, liderant el rànquing nacional amb diferència respecte a altres comunitats més extensives com Castella-la Manxa (153.698 ha), Andalusia (130.515 ha), Castella i Lleó (116.222 ha) i Aragó (116.057 ha).
El cultiu més afectat va ser novament el cítric, amb 2.762 hectàrees abandonades; d’aquestes, 998 hectàrees corresponien a mandarines i 722 hectàrees a taronges. Els cítrics en regadiu descendiren de 140.507 a 137.745 hectàrees, un -1,96 % respecte a 2024 i un -15 % en la última dècada. Altres produccions amb disminució de superfície van ser: ametller (-2,6 %, -2.349 ha), vinya (-0,9 %, -599 ha), fruites de pinyol (-4 %, -446 ha) i caqui (-1 %, -167 ha).
En canvi, van augmentar: oliveres (+1,4 %, +1.360 ha) i hortalisses i flors (+9,5 %, +1.704 ha). Entre les alternatives de cultiu, l’alvocat es consolida com la principal aposta, amb 217 hectàrees més plantades en 2025, un +5,4 %, arribant a 4.211 ha. El kiwi, en canvi, va experimentar un descens del 3 % interanual, estancant-se en 625 hectàrees.
Cristóbal Aguado, president d’AVA-ASAJA, va alertar:
“La mancha marró dels camps abandonats no enganya. Els agricultors marxen del camp perquè no és rendible. Els més grans aguanten per afecte a la terra, fins i tot amb part de la pensió. Els joves no volen entrar en un negoci sacrificat i ruïnós. Estem en un punt de no retorn. Si les administracions no reverteixen les polítiques agràries i els acords comercials sense reciprocitat, com el de Mercosur, correm el risc de perdre la sobirania alimentària i afrontar una degradació ambiental amb camps abandonats, plagues i risc d’incendis.”
Per reivindicar unes polítiques agràries que asseguren un futur digne per al camp, AVA-ASAJA fa un crida a productors i consumidors per participar el dijous 29 de gener en la manifestació del sector agrari a València.
Evolució de la superfície agrícola per cultius (hectàrees, Comunitat Valenciana 2024-25)
|Cultiu
|2024
|2025
|Variació %
|Variació ha
|Cítrics (regadiu)
|140.507
|137.745
|-1,96 %
|-2.762
|Olivera
|94.777
|96.137
|+1,43 %
|+1.360
|Ametller
|89.486
|87.137
|-2,62 %
|-2.349
|Vinya
|63.014
|62.415
|-0,95 %
|-599
|Hortalisses i flors
|17.896
|19.600
|+9,5 %
|+1.704
|Algarrobo
|16.046
|16.084
|+0,23 %
|+38
|Caqui
|14.221
|14.054
|-1,17 %
|-167
|Fruites de pinyol
|11.239
|10.793
|-3,96 %
|-446
|Viveros
|9.372
|9.387
|+0,16 %
|+15
|Alvocat
|3.994
|4.211
|+5,43 %
|+217
|Kiwi
|645
|625
|-3,1 %
|-20
Evolució de la superfície agrícola no cultivada per comunitats (hectàrees, 2024-25)
|Comunitat
|Superfície no cultivada
|Variació %
|Variació ha
|C. Valenciana
|179.994
|+2,01 %
|+3.548
|Castella-la Manxa
|153.698
|-2,83 %
|-4.475
|Andalusia
|130.515
|+0,24 %
|+311
|Castella i Lleó
|116.222
|+0,02 %
|+25
|Aragó
|116.057
|+2,51 %
|+2.845
|Múrcia
|80.200
|+2,42 %
|+1.895
|Catalunya
|59.303
|0,00 %
|+1
|Extremadura
|16.846
|-11,01 %
|-2.085
|Espanya
|1.029.278
|-0,12 %
|-1.257