Albal accelera la instal·lació de càmeres de seguretat per a frenar els abocaments il·legals en zones industrials

Albal reforça la seguretat a les zones industrials amb noves càmeres i senyalització per evitar abocaments il·legals
La iniciativa forma part del pla municipal de videovigilància i inclou neteja d’abocadors post-DANA 2024
Albal instal·la noves càmeres de seguretat i senyals més visibles en diferents punts estratègics de les seues zones industrials.
L’objectiu, evitar l’aparició de nous abocadors il·legals, que han augmentat després de la DANA del 2024, fins i tot en zones pròximes a l’Ecoparc municipal. Així, l’Ajuntament ha dut a terme la neteja dels abocaments incontrolats a través de l’empresa Valoriza, encarregada del servei de neteja i recollida de residus en Albal.
El regidor d’Urbanisme d’Albal, Valero Eustaquio, adverteix d’una pràctica cada vegada més recurrent: contractistes que aboquen enderrocs en els polígons en comptes de portar-los a la planta de tractament corresponent.
Esta actuació forma part d’una primera fase del pla municipal de videovigilància, que s’ampliarà pròximament al conjunt del terme municipal.