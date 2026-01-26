Barrachina defensa un front regional agrícola per a impulsar una PAC justa i independent

La Comunitat Valenciana reivindica el paper de les regions en una PAC post-2027 més flexible i adaptada al territori
Agricultura mediterrània, innovació i governança regional com a eixos d’una política agrària europea més justa
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, ha defensat a Brussel·les la necessitat de consolidar un front regional agrícola europeu que impulse una Política Agrària Comuna (PAC) més justa, equilibrada i independent, en el marc del treball de la Coalició Agriregions, de la qual forma part la Comunitat Valenciana.
Durant una reunió de treball amb el coordinador de la xarxa, Malone Rolland, i amb la participació de la secretària autonòmica de Representació davant la Unió Europea, Ruth Merino, el conseller ha posat en valor l’aportació específica de la Comunitat Valenciana al debat europeu, destacant l’agricultura mediterrània sostenible, la innovació agroalimentària i la governança regional.
Barrachina ha subratllat el paper de l’agricultura mediterrània d’alt valor afegit, basada en cultius intensius, eficients i altament tecnificats com els cítrics, els hortícoles, els fruiters o el vinyer, que permeten combinar productivitat, qualitat i resiliència, així com la importància estratègica de la gestió eficient de l’aigua i l’ús responsable dels recursos davant els reptes del canvi climàtic.
El conseller ha destacat també el lideratge de la Comunitat Valenciana en innovació agroalimentària, sustentat en la col·laboració entre centres tecnològics, universitats, instituts d’investigació agrària, cooperatives i sector productiu, afirmant que “el nostre territori pot aportar coneixement aplicat i solucions pràctiques per a avançar en la modernització i la resiliència dels sistemes agraris europeus”.
A més, ha remarcat l’experiència de les regions en la governança territorial i la gestió descentralitzada dels programes de desenvolupament rural, amb especial referència als fons FEADER, el suport a xicotetes i mitjanes explotacions, el cooperativisme i les estratègies territorials, una experiència que encaixa amb la necessitat d’una PAC post-2027 més flexible i adaptada a la diversitat dels territoris.
Finalment, Barrachina ha insistit que les regions han de tindre un paper actiu i reconegut en el disseny de les polítiques agràries europees, ja que són les administracions més pròximes al territori i les encarregades d’aplicar la PAC. “Una PAC eficaç només pot construir-se escoltant les regions i aprofitant el coneixement del territori”, ha conclòs.