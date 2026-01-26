El detingut per l’assassinat d’un menor a Sueca passarà a disposició judicial aquest dimarts
Sueca i El Perelló mostren commoció i suport a la família mentre s’activen protocols d’acompanyament escolar
Commoció a Sueca per l’assassinat d’Àlex. La Guàrdia Civil ha confirmat que el detingut com a presumpte autor passarà este dimarts a disposició judicial a les 11 del matí, en el Jutjat número 4.
El diumenge la població va acollir una multitudinària i emotiva concentració en memòria de la víctima i suport a la seua família, amb la presència de la delegada del govern, Pilar Bernabé. Les mostres de condol han continuat dilluns a la placeta del Convent i a l’Ajuntament del Perelló, amb l’alcalde i membres de la corporació municipal, tot i que el consistori ha rebutjat oferir més declaracions per respecte i solidaritat.
La Conselleria d’Educació ha activat el protocol d’acompanyament emocional en el col·legi d’Àlex, on també s’habilita un espai d’acomiadament perquè alumnat i comunitat educativa puguin deixar missatges, flors o ciris.