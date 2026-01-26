La 25a Fira de Sant Sebastià se celebra amb novetats i la presència de Zulima Pérez

La 25a Fira de Sant Sebastià destaca per cultura, gastronomia i tradició, reforçant la cohesió comunitària
Zulima Pérez i l’alcalde posen en valor la resiliència del municipi després dels danys de la DANA
La 25a edició de la Fira de Sant Sebastià s´inagurà el passat cap de setmana amb una agenda carregada d’activitats culturals, gastronòmiques i tradicionals, i amb la presència de convidats especials que reforcen la importància d’esta cita anual per al municipi. Entre ells, Zulima Pérez, comissionada especial per a la reconstrucció i reparació dels danys provocats per la DANA, va estar una de les figures més destacades.
Zulima va mostrar el seu suport a les iniciatives locals i ha posat en valor la col·laboració entre institucions i ciutadania per a recuperar i consolidar la vida cultural i social de la zona afectada.
L’alcalde del municipi, durant la inauguració, ha subratllat que la fira representa molt més que una celebració: és un símbol de la resiliència i cohesió de la comunitat, especialment després dels episodis de danys provocats per la DANA. També ha recordat que enguany s’ha hagut de canviar d’ubicació la fira a causa de les obres al parc central, però que el nou espai ofereix més comoditat i millor distribució per als visitants i expositors.
La fira no només va destacar per la seua gastronomia i artesania, sinó també per la recuperació i promoció de les tradicions locals, com la història dels porrots de Silla, una dansa típica del patrimoni immaterial de la comarca.
Amb esta 25a edició, la Fira de Sant Sebastià reafirma la seua importància com a motor cultural i social del municipi, combinant tradició, gastronomia i solidaritat en un esdeveniment que any rere any aconsegueix implicar tota la comunitat.