LA UNIÓ reclama atenció presencial per al cens ramader davant l’exclusió digital de ramaders professionals

LA UNIÓ demana atenció presencial per al cens ramader davant l’exclusió digital de molts professionals
El sector alerta sobre riscos de sancions i discriminació per la obligatorietat telemàtica del REGA
L’obligació de realitzar la Declaració Censal Anual del REGA únicament per via telemàtica a partir de l’1 de gener de 2026 deixa fora milers de ramaders professionals d’edat avançada i de zones rurals amb mala connectivitat, segons alerta LA UNIÓ Llauradora i Ramadera. L’organització exigeix a la Conselleria d’Agricultura que mantinga l’atenció presencial en les Oficines Comarcals Agràries (OCA) per garantir el compliment del tràmit sense risc de sancions ni exclusió.
A partir d’este any, la Conselleria exigeix que la declaració del cens ramader es realitze exclusivament a través de l’Oficina Veterinària Virtual (OVV), remetent l’atenció presencial només als casos fora de termini, sense instruccions clares ni comunicació oficial prèvia.
Una part significativa dels titulars d’explotacions (apicultura, boví, oví-caprí, porcí, avícola, equí i cunícola) són persones d’edat avançada, amb xicotetes explotacions familiars o situades en zones rurals amb problemes de connectivitat, que tradicionalment han realitzat el tràmit de manera presencial.
LA UNIÓ adverteix que esta mesura incrementa la càrrega burocràtica, genera inseguretat jurídica i posa en risc el compliment d’un tràmit obligatori, amb possible penalització o exclusió en l’accés a ajudes públiques. Des del punt de vista jurídic, l’organització alerta que es podrien vulnerar drets bàsics i principis administratius com la proporcionalitat, l’accessibilitat i la no discriminació, especialment per raó d’edat o context territorial.
Encara que la Conselleria fonamenta la mesura en el Decret 54/2025 de simplificació administrativa i transformació digital, LA UNIÓ subratlla que l’exigència exclusiva de la via electrònica no té en compte la realitat social del sector i contradiu els objectius de lluita contra la despoblació rural i el manteniment de l’activitat ramadera.
El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, assenyala:
“No es pot exigir als ramaders professionals que complisquen un tràmit obligatori únicament per via digital sense garantir una atenció presencial efectiva. La modernització administrativa no pot fer-se a costa de deixar fora als qui sostenen el territori i la producció ramadera.”
Per això, l’organització reclama al conseller Miguel Barrachina que adopte un sistema mixt, combinant la via telemàtica amb l’atenció presencial, especialment per als col·lectius amb més dificultats, amb mesures com cites assistides, suport tècnic a les OCA o la possibilitat de delegar el tràmit sense costos addicionals.
LA UNIÓ insisteix que el sector agrícola i ramader necessita simplificació real i acompanyament administratiu, no noves barreres burocràtiques que contribuïsquen a l’abandó d’explotacions i a l’envelliment del camp valencià. Esta reivindicació formarà part de la tractorada-manifestació que recorrerà els carrers de València el dijous 29 de gener.