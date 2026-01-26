L’estand de la Comunitat Valenciana a Fitur 2026 supera les 206.000 visites i genera més de 2,7 milions d’emocions

L’estand de la Comunitat Valenciana a Fitur 2026 registra més de 206.000 visites i genera 2,7 milions d’emocions
Innovació, gamificació i experiències immersives conquereixen els visitants i reforcen el turisme valencià
L’estand de la Comunitat Valenciana a Fitur 2026 ha registrat una gran afluència de públic, superant les 100.000 visites durant el cap de setmana i tancant la fira amb 206.796 visites totals, segons les dades del sistema de mesurament intel·ligent ‘Mediterrani Connectat’.
La consellera de Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marián Cano, ha destacat l’“extraordinària acollida del públic general”, assenyalant que quasi la meitat dels visitants de Ifema van entrar i interactuar amb l’estand de la Comunitat Valenciana.
Segons les dades:
- Dissabte: 50.223 visites
- Diumenge: 49.267 visites
- Visitants únics totals: 120.847
- Edats mitjanes dels visitants: 37 anys, amb distribució equilibrada per sexes
A més, l’estand va generar 2.749.325 emocions, destacant la “alegria” com a emoció predominant i l’“optimisme” com a emoció general més recurrent. Cano ha subratllat que això demostra la capacitat d’atracció i implicació de la proposta de la Comunitat Valenciana.
L’ús de plataformes digitals i eines de gamificació també ha tingut un gran impacte:
- Mediterrani Connectat: 3.761 usuaris registrats
- Matchmaking: 680 accions i 145 reunions tancades
- Pasaport Mediterrani: 776 participants
- Experiències de Photo IA: 2.939 generades, amb un pic màxim dissabte
- Visitants únics al passadís immersiu: 10.751
Marián Cano ha ressaltat que l’èxit de l’estand no només resideix en atraure visitants, sinó en implicar-los, emocionar-los i generar una relació duradora amb el destí.
Finalment, la consellera ha subratllat que la participació en Fitur 2026 suposa un pas més en la aposta per un turisme sostenible, innovador, intel·ligent i de qualitat, i ha agraït el treball del sector, marques turístiques, municipis, empreses, associacions, mitjans de comunicació i tot el personal tècnic que han contribuït a mostrar el millor de la Comunitat Valenciana al món.