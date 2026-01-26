Pérez Llorca destaca una cooperació institucional “pròxima, eficient i eficaç” per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania

Generalitat i diputacions reforcen una fulla de ruta comuna en sanitat, serveis socials i cohesió territorial
El suport als municipis xicotets, la lluita contra el despoblament i la millora d’infraestructures, eixos de la col·laboració
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subratllat la importància d’una cooperació institucional pròxima, real, eficient i eficaç amb l’objectiu d’oferir solucions i millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana.
El cap del Consell s’ha pronunciat en estos termes després de les reunions mantingudes amb el president de la Diputació de València, Vicent Mompó; la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina; i el president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez.
Pérez Llorca ha agraït “el diàleg i l’enteniment per a construir junts” i ha remarcat que Generalitat i diputacions compartixen l’objectiu comú de treballar unides pels reptes de futur i el benestar d’alacantins, castellonencs i valencians.
Suport als municipis i cohesió territorial
El president ha posat en valor el paper determinant de les diputacions en la cohesió social, especialment pel suport que presten als municipis xicotets i mitjans, atenent les singularitats de cada territori.
Durant les reunions s’han abordat qüestions clau com sanitat, infraestructures, esport, cultura, agricultura i ramaderia, camins rurals, aigua, despoblament, dinamització comarcal i senyes d’identitat, així com la neteja de barrancs i el manteniment dels pobles.
Una fulla de ruta comuna en sanitat i serveis socials
Pérez Llorca ha destacat que la Generalitat i les diputacions treballen amb una fulla de ruta comuna per a facilitar la vida de la ciutadania i millorar els serveis socials, amb especial atenció a l’enfortiment de l’atenció primària en els municipis més xicotets.
En este àmbit, ha assenyalat la incorporació de la intel·ligència artificial per a millorar el diagnòstic mèdic i el nou decret d’atenció primària, que permetrà ordenar i fer més eficient este servei en tots els consultoris mèdics. També ha reiterat el compromís d’integrar els hospitals provincials de València i Castelló en la xarxa pública, una mesura que requerix la col·laboració del Govern d’Espanya.
A més, ha recordat el Pla de Salut Mental de la Generalitat, destacant l’acord amb la Diputació d’Alacant per a convertir el centre Doctor Esquerdo en un espai integral d’atenció sanitària especialitzada.
Cultura, esport, identitat i lluita contra el despoblament
El president ha apostat per millorar i reparar infraestructures esportives i culturals municipals, així com per garantir que l’oferta cultural arribe a tots els municipis. Igualment, ha defensat la protecció de les senyes d’identitat i la promoció pròxima i directa de la llengua pròpia des dels ajuntaments.
Finalment, s’ha referit a la necessitat de reforçar brigades de treball per al manteniment dels pobles, especialment en actuacions com el desbrossament i la neteja de barrancs, així com a buscar solucions per als municipis amb risc de despoblament. En este context, ha defensat continuar reclamant l’aigua necessària, especialment per al sud de la província d’Alacant, donant suport a la política de trasvasaments.