L’Oficina de Turisme i el Museu de Quart de Poblet s’adhereixen a dos grans xarxes institucionals

Quart de Poblet s’integra a xarxes culturals i turístiques per reforçar la projecció del municipi
Museu Virtual i Oficina de Turisme participen en iniciatives provincials i autonòmiques per divulgar patrimoni i atraure visitants
Quart de Poblet reforça el seu posicionament cultural i turístic amb la seua adhesió a dos xarxes d’àmbit provincial i autonòmic. D’una banda, el Museu Virtual de Quart de Poblet s’ha integrat en la Xarxa de Museus Etnològics Locals de la província de València, consolidant el seu paper com a espai digital de referència en la difusió del patrimoni.
D’altra banda, l’Oficina de Turisme passa a formar part de la xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana, millorant l’atenció turística i la projecció del municipi.
La regidora de Turisme i Patrimoni, Lucía Fernández, subratlla la relevància d’estes adhesions per al municipi i avança una nova exposició en matèria d’Igualtat que combinarà recursos del Museu Virtual amb préstecs materials i implicarà les escoles perquè els xiquets i xiquetes aprenguen a cuidar el patrimoni.