Albalat destaca la labor dels centres especials d’ocupació en la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat

Formació i pràctiques laborals per afavorir l’accés al mercat ordinari
Inversions i lleis clau per reforçar drets, autonomia i inclusió
La consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, ha subratllat que “els centres especials d’ocupació són el millor exemple de la implicació del Consell amb la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat”, ja que el treball és una eina clau per a l’autonomia personal i la construcció d’un projecte de vida propi.
Albalat ha fet aquestes declaracions durant una visita al projecte ‘La mare que va’ de la Fundació Asindown, situat a la Marina de València, que ofereix formació en hostaleria i turisme amb l’objectiu de facilitar l’accés de les persones amb discapacitat al mercat laboral ordinari. Els participants realitzen pràctiques laborals i experiències professionals, inclòs un servei de càtering per a esdeveniments.
La consellera ha destacat que la formació en sectors amb alta demanda, com l’hostaleria i el turisme, és clau per reforçar l’autonomia i la participació social de les persones amb discapacitat intel·lectual. També ha remarcat la col·laboració amb la Fundació Asindown, que permet identificar oportunitats de millora i dissenyar iniciatives que amplien les possibilitats de desenvolupament personal i social.
Un nou model centrat en les persones
Albalat ha subratllat que “la discapacitat no pot ni serà un límit per desenvolupar un projecte de vida ple a la Comunitat Valenciana” i ha defensat un canvi de model que situa les persones al centre de totes les polítiques, des d’una perspectiva de drets, justícia social i autonomia personal.
Entre les mesures impulsades pel Consell destaquen:
- Lleis clau com la de Accessibilitat Universal i la nova llei de gossos d’assistència.
- Estratègia de Futur per a les Persones amb Discapacitat per garantir igualtat d’oportunitats en educació, ocupació i vida comunitària.
- Nova inversió de 16,5 milions d’euros en infraestructures per a persones amb discapacitat i creació de nous centres especialitzats, ampliant la xarxa pública i millorant l’atenció.
Albalat conclou que invertir en accessibilitat i en suports és invertir en drets, consolidant així un model de inclusió social i laboral sòlid i integral.