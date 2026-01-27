Alzira s’uneix als homenatges pel Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust

Record de les víctimes i compromís amb l’educació sobre l’Holocaust
Reafirmació dels valors democràtics, la llibertat i la cultura de la pau
Alzira ha recordat, com cada any, les víctimes alzirenyes dels camps de concentració nazis, amb motiu del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust.
Al 2005, l’Assemblea General de les Nacions Unides va elegir esta data perquè marca l’aniversari de l’alliberament del camp de concentració i extermini nazi d’Auschwitz Birkenau, el 27 de gener de 1945. La mateixa resolució recolzava el desenvolupament de programes educatius per recordar l’Holocaust i previndre futurs genocidis.
Domínguez ha insistit que la memòria de l’Holocaust ens obliga a defensar sense matisos els drets humans i a plantar cara a qualsevol forma d’autoritarisme. Així, l’Ajuntament d’Alzira reitera el seu compromís amb els valors democràtics, europeus i amb la cultura de la pau, i reaferma la seua voluntat de treballar per una societat basada en la llibertat, la justícia i el respecte.