Cullera celebrarà la III Biennal Mundial de l’Arròs del 15 al 18 d’octubre

L’esdeveniment consolida Cullera com a capital gastronòmica internacional de l’arròs
Gastronomia, cultura i producte local com a motor turístic i econòmic
Cullera acollirà del 15 al 18 d’octubre de 2026 la III Biennal Mundial de l’Arròs, el major esdeveniment internacional dedicat a l’arròs com a producte gastronòmic, una cita que en només tres edicions s’ha consolidat com una referència internacional i que tornarà a situar el municipi com a capital gastronòmica de l’arròs i epicentre del gastroturisme.
La presentació oficial de la biennal s’ha realitzat en el marc de la fira Madrid Fusión, fet que permet situar l’esdeveniment en el mapa gastronòmic mundial. La tercera edició mantindrà una estructura similar a l’anterior, un format d’èxit que combina gastronomia, divulgació, cultura i territori, amb la participació de cuiners i cuineres de prestigi especialitzats en l’arròs, així com activitats obertes al públic.
La programació inclourà degustacions, demostracions culinàries, fira de producte, tallers, espais formatius, activitats d’oci i programació musical, a més d’una nova convocatòria del concurs de joves talents.
Durant la presentació han participat el director de la Biennal, Santos Ruiz, el Club de Producte Artesanos del Arroz de Cullera i l’Escola d’Hostaleria de l’IES Llopis Marí, evidenciant un sector fort, cohesionat i amb gran projecció, que ha convertit l’arròs en un element clau de l’atractiu turístic del municipi, només per darrere del turisme de sol i platja.
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacat que presentar la biennal a Madrid Fusión “demostra la dimensió i projecció internacional que ha assolit aquest esdeveniment” i reforça el compromís públic-privat per impulsar la gastronomia com a motor de desenvolupament econòmic, turístic i cultural. Segons ha assenyalat, “parlar de Cullera és parlar de menjar un bon arròs”, un èxit que no s’entendria sense la implicació del sector.
Mayor ha subratllat també que la Biennal Mundial de l’Arròs és una oportunitat única per mostrar al món l’excel·lència gastronòmica, el paisatge, la cultura i la identitat arrossera del municipi. En els pròxims mesos, l’Ajuntament anirà avançant el cartell de participants, amb cuiners locals, xefs internacionals i joves promeses.
Cullera impulsa l’ús de l’arròs amb denominació d’origen
La presentació de la Biennal ha servit també per donar a conéixer un nou empaquetatge especial d’arròs d’1 kg, impulsat per l’Ajuntament de Cullera en col·laboració amb la DO Arròs de València, amb l’objectiu de fomentar el consum d’arròs amb denominació d’origen i posar en valor la qualitat del producte local.
El nou envàs destaca l’origen, la vinculació amb el territori i la importància de consumir arròs certificat i de proximitat, reforçant el paper de l’arròs com a producte identitari de la gastronomia valenciana i de municipis com Cullera.
Amb aquesta acció, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb la defensa del producte local, el suport al sector arrosser i la promoció d’una gastronomia basada en la qualitat, la tradició i el respecte pel territori.