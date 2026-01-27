Huit municipis de la Ribera Alta impulsen l’Agenda Urbana de la Reconstrucció després de la DANA

Huit municipis de la Ribera Alta treballen conjuntament en l’Agenda Urbana de la Reconstrucció per recuperar-se de la DANA.
El projecte aposta per la sostenibilitat, la resiliència i la participació ciutadana per transformar els efectes de la DANA en oportunitats.
Els ajuntaments de huit municipis afectats per la DANA del 29 d’octubre de 2024, juntament amb la Mancomunitat de la Ribera Alta, estan treballant en l’Agenda Urbana de la Reconstrucció (AUR). Durant els últims mesos s’han establert dues àrees de treball: Àrea Funcional 01 (Montroi, Montserrat, Real i Turís) i Àrea Funcional 02 (Alcúdia, Alfarb, Benifaió i Llombai).
L’AUR és una eina estratègica que guia la recuperació després de la DANA, reforçant la sostenibilitat, la resiliència i la governança local. S’alinea amb l’Estratègia de Desenvolupament Integrat Local (EDIL) i permet als municipis optar a fons europeus com els FEDER, amb una subvenció prevista de 6 milions d’euros per àrea funcional.
Amb el lema «Magre, un riu d’oportunitats», el projecte transforma els efectes de la DANA en una oportunitat per millorar la resiliència territorial, adaptar-se al canvi climàtic i reforçar la sostenibilitat urbana. L’AUR s’emmarca dins del pla estatal d’ajudes del Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana (MIVAU) i segueix els objectius de l’Agenda 2030, especialment l’ODS 11, que proposa ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles.
El projecte es desenvolupa en quatre fases: diagnòstic, estratègia, pla d’acció i seguiment. Els principals eixos inclouen: regeneració urbana, gestió sostenible de l’aigua, reducció del risc d’inundacions i millora de l’habitatge.
La participació ciutadana és fonamental, amb tallers i aportacions de associacions veïnals, joves, dones, majors i comerciants a través de la web manraagendaurbana.com. La resposta ciutadana ha estat molt positiva, contribuint a generar coneixement, interés i compromís amb el projecte.
En total, l’Àrea Funcional 01 compta amb 24.068 habitants i l’Àrea Funcional 02 amb 29.403 habitants, repartits entre els diferents municipis afectats.