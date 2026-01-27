LA UNIÓ alerta de l’augment de rebutjos d’importacions de fruites i hortalisses amb matèries actives no autoritzades a la UE

Increment del 6,5% en els rebutjos de productes importats amb residus no autoritzats
Propostes de LA UNIÓ: més controls i mesures de tancament d’importacions
La Unió Llauradora denuncia que al tancament de 2025 els sistemes d’alerta alimentària de la UE (RASFF) van registrar 949 rebutjos de productes hortofructícoles importats amb matèries actives no autoritzades o que superaven els Límits Màxims de Residus (LMR), un increment del 6,5% respecte a 2024 (892 rebutjos).
Els països amb més intercepcions van ser Turquia (295) i Egipte (81). Malgrat que les dades indiquen que les taronges egípcies amb residus no autoritzats han disminuït lleugerament, la Comissió Europea ha rebaixat els controls d’inspecció del 20% al 10%, argumentant que els productes mostren millores en el compliment. També es redueixen els controls a llimes i taronges de Turquia del 30% al 20% i a mandarines, clementines i híbrids similars del 20% al 10%.
Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, critica aquestes mesures:
- “No és tolerable que es permeten productes amb matèries actives prohibides a la UE”.
- Denuncia la falta de reciprocitat en els estàndards de producció entre productes importats i europeus.
- Reclama que els productes importats compleixin els mateixos estàndards de producció que els agricultors europeus, que ja afronten més costos i dificultats per controlar plagues.
LA UNIÓ proposa:
- Incrementar al 50% el control d’identitat i físic a fruites i hortalisses de països amb més intercepcions (Turquia i Egipte).
- Allargar el període de control a 12 mesos.
- Tancar importacions si durant aquest període s’observa un increment del 5% en alertes en algun producte.
Per protestar contra aquestes polítiques agràries de la UE, LA UNIÓ ha convocat tractorades-manifestacions el 29 de gener a València i l’11 de febrer a Madrid.