L’esmorzar valencià: entre tradició i innovació

El Bar Llaurador, més de 40 anys com a referent del matí a Cullera
Entre llauradors i ciclistes: un espai que combina tradició i creativitat
Al polígon de Cullera, el Bar Llaurador porta més de 40 anys alegrant els matins dels treballadors de la zona. Tot i que, en un principi, la clientela habitual eren els llauradors, donant nom a l’establiment, amb el pas del temps este temple de l’esmorzar valencià s’ha convertit en lloc de reunió per als ciclistes de la zona.
Conversem amb Paco, el seu propietari, així com amb Pedro, client habitual. I ens endinsem en la cuina del Bar Llaurador per descobrir el seu entrepà XXXL.