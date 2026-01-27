Mompó planteja a la Generalitat un pla conjunt de neteja de barrancs

Brigades mixtes i sensors per millorar la prevenció d’inundacions
Prioritat institucional davant pluges torrencials i DANA
La Diputació de València ha proposat a la Generalitat un pla conjunt per millorar la neteja de barrancs i la prevenció d’inundacions, després d’una reunió entre el president provincial, Vicent Mompó, i el president del Consell, Juanfran Pérez Llorca. Durant l’encontre, ambdues institucions van analitzar les necessitats territorials i la coordinació competencial entre administracions.
Mompó ha destacat que els problemes acumulats en els cauces i barrancs de la província, especialment després de pluges intenses dels últims anys, evidencien la necessitat de reforçar la prevenció hidràulica i la capacitat de resposta davant de riuades.
Segons el president provincial, la situació actual es deu en part a la falta d’intervenció de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), i ha defensat que aquestes tasques no recaiguen només en els ajuntaments, que disposen de menys recursos tècnics i econòmics.
Per això, la Diputació proposa:
- Crear brigades mixtes de neteja amb recursos de la Diputació, Generalitat i voluntariat municipal.
- Implementar mapes de risc i sensors d’alerta primerenca en ponts i punts crítics.
- Desenvolupar accions pilot en municipis amb major risc d’inundació i replicar el model a tota la Comunitat Valenciana.
La neteja de barrancs s’ha convertit en una prioritat institucional, després de les conseqüències de pluges torrencials i la DANA que van afectar nombrosos municipis, especialment a l’Horta, la Ribera i la Foia de Bunyol.
La reunió també va abordar altres temes provincials com la transferència de competències, la situació del Hospital General, l’atenció primària en municipis rurals i la promoció de les senyes d’identitat valencianes, però la prevenció d’inundacions va centrar gran part de l’encontre per l’impacte directe en la seguretat del territori.