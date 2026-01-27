Pérez Llorca apel·la al diàleg i a la recerca d’acords per millorar els interessos de la ciutadania valenciana

Crida a la normalitat institucional i al consens entre forces parlamentàries
Mà estesa al PSPV i aposta per l’estabilitat amb VOX i el PP
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha fet una crida al diàleg i a la recerca d’acords entre totes les forces polítiques amb representació parlamentària amb l’objectiu de millorar els interessos de la ciutadania de la Comunitat Valenciana.
El cap del Consell s’ha reunit amb els síndics dels grups parlamentaris de VOX, PSPV-PSOE i Partit Popular, en un encontre de treball orientat a reforçar la cooperació institucional i explorar espais de consens per afrontar els reptes econòmics i socials del territori. El president ha lamentat la no assistència de Compromís a la reunió.
Pérez Llorca ha remarcat que la predisposició al diàleg i a l’entesa és “un dels meus primers compromisos com a president de la Generalitat” i ha assenyalat que la ciutadania “vol acords i normalitat institucional, no crispació”. En aquest sentit, ha recordat altres iniciatives impulsades recentment, com la Mesa de Diàleg Social, les trobades amb el teixit econòmic i productiu o amb els presidents de les diputacions provincials.
Mà estesa al PSPV-PSOE
Durant la reunió, el president ha traslladat al síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, la seua voluntat de recuperar la normalitat institucional i ha oferit la seua mà perquè la formació torne a la Mesa de les Corts i s’inicie un procés de diàleg per a la renovació dels òrgans estatutaris. També ha mostrat la seua predisposició a que el PSPV tinga representació en el Consell d’Administració de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CAVSA).
A més, Pérez Llorca ha lliurat al síndic socialista un document amb 99 actuacions pendents del Govern d’Espanya a la Comunitat Valenciana, que, segons ha indicat, recullen els interessos de tots els valencians i valencianes.
Estabilitat institucional amb VOX
En relació amb VOX, el president ha destacat el clima d’estabilitat i enteniment, especialment en qüestions com la rebaixa fiscal, la defensa del sector primari i de l’aigua i una política migratòria eficaç i coherent, alhora que ha reclamat al Govern central la execució urgent de les obres hídriques pendents a la Comunitat Valenciana.
Finalment, Pérez Llorca ha subratllat la sintonia amb el síndic del Partit Popular, Nando Pastor, i ha reiterat l’aposta del PP per una política oberta, pròxima i basada en el diàleg, amb la mà estesa a totes les formacions que vulguen aportar estabilitat i evitar la polarització.