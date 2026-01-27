Presó provisional per a l’home que va confessar l’assassinat d’un menor de 13 anys a Sueca

L’ingrés en presó és comunicat i sense fiança davant la gravetat del delicte
La comunitat educativa activa protocols de suport emocional pel menor
El Jutjat d’Instància i Instrucció Número 4 de Sueca ha decretat l’ingrés en presó provisional, comunicada i sense fiança per al presumpte assassí d’Àlex, el xiquet de 13 anys mort el passat dissabte a la capital de la Ribera Baixa. El detingut, que ha reiterat davant del jutge que ell és l’autor del crim, queda ara investigat per un possible delicte d’assassinat.
L’ingrés en presó s’ha decidit després que els primers resultats de l’autòpsia del menor reforcen la hipòtesi que una persona adulta hauria assestat les ganivetades. Les últimes informacions apunten que l’assassinat s’hauria produït en el bany de la vivenda del detingut, on també es trobaren ganivets. El cos d’Àlex presentava diverses ganivetades i el menor hauria mort per ferida d’arma blanca en el pit.
El detingut ha mantingut en tot moment que va cometre el crim en un atac de bogeria. El seu fill, també de 13 anys, ha declarat el mateix. L’home de 48 anys havia tingut problemes judicials i amb la custòdia del seu fill, i el seu nom va arribar a estar inclòs en el sistema VioGén, però va ser desactivat posteriorment.
A les portes del Col·legi Nostra Senyora de Fàtima, un altar amb ciris, flors i missatges continua recordant Àlex com un bon amic, i la Conselleria d’Educació va activar el protocol d’intervenció en crisis per acompanyar emocionalment l’alumnat i la comunitat educativa.