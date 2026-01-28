28 de gener: Dia Mundial de l’Acció contra l’Escalfament Terrestre

El 28 de gener recorda la urgència de reduir les emissions de CO₂ per frenar el canvi climàtic
Oficines verdes i mesures quotidianes ajuden a la ciutadania a adoptar pràctiques sostenibles
El 28 de gener és el Dia Mundial de l’Acció contra l’Escalfament Terrestre, una commemoració que posa l’accent en la reducció de les emissions de CO₂, no com a opció ambiental, sinó com una qüestió de supervivència climàtica, econòmica i social. Així, es busca urgir a la societat a reduir estes emissions de gasos d’efecte hivernacle, implicant institucions, empreses i ciutadania en la presa de mesures per frenar el canvi climàtic i protegir el planeta.
Esta data promou, d’una banda, l’adopció de fonts d’energia renovables per reduir la dependència dels combustibles fòsils. D’altra banda, posa el focus en l’eficiència energètica, és a dir, l’optimització de l’ús de l’electricitat i l’adopció d’il·luminació eficient.
A més, les oficines verdes presents a la Ribera informen sobre les línies d’ajuda relacionades amb les energies renovables i l’estalvi d’energia i donen suport en les sol·licituds d’estes subvencions. Este servei s’ofereix actualment en els ajuntaments de l’Alcúdia, Guadassuar, la Barraca d’Aigües Vives, Alfarb, Alzira, Algemesí, Montroi i Sueca. Madramany comparteix alguns consells per al dia a dia.
Altres recomanacions: prioritzar el transport públic abans que l’avió, utilitzar la llavadora amb aigua freda sempre que es puga, no deixar la nevera oberta i fer un ús raonable de la calefacció i l’aire condicionat, entre d’altres.
Segons les dades, l’escalfament global està augmentant actualment a un ritme de 0,25 ºC per dècada. La dècada 2015-2025 ha sigut la més càlida mai registrada i l’Organització Meteorològica Mundial confirma que 2025 ha sigut un dels tres anys més càlids de què es té constància. La mitjana de l’augment en tres anys, des del 2023, ha superat l’1,5 ºC, llindar que ja implica efectes irreversibles en nombrosos ecosistemes.