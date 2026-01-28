AVA-ASAJA critica que la Comissió INTA del PE vote una clàusula automàtica de l’arròs “inútil” i convoca manifestació a València

L’organització considera la clàusula automàtica de l’arròs “inútil” per l’alt llindar d’activació i alerta del risc per al sector europeu
AVA-ASAJA convoca una manifestació a València amb tractors per exigir al Parlament Europeu un mecanisme de salvaguarda efectiu
La Comissió de Comerç Internacional (INTA) del Parlament Europeu (PE) va votar a favor d’una clàusula de salvaguarda automàtica de l’arròs que, segons AVA-ASAJA, serà “absolutament inútil i ineficaç”, ja que imposa un llindar d’activació molt elevat de 570.000 tones, superior a les importacions previstes de Cambodja i Myanmar en 2025, que van provocar un desplegament del 25 % dels preus en origen.
El pròxim pas serà la votació del mecanisme al ple del PE, i per això AVA-ASAJA anima els arrocers a participar en la manifestació convocada a València per exigir que la Eurocambra rebutge aquesta “milonga”. Segons l’organització: “Està en joc el futur de l’arròs i de l’Albufera. Com hem fet a les protestes de Brussel·les i Estrasburg, cal estar on toca, quan toca i com toca”.
ASAJA i altres organitzacions del COPA-COGECA havien sol·licitat als europarlamentaris de la Comissió INTA que rebutgessen el resultat del tríleg sobre la revisió del Reglament del Sistema Generalitzat de Preferències (SPG), que inclou la clàusula automàtica. El representant de ASAJA i president del grup de treball de l’Arròs del COPA-COGECA, Miguel Minguet, va advertir que el llindar d’activació és massa alt, cosa que amença seriosament la competitivitat i sostenibilitat del sector arrosser europeu, comparant el mecanisme amb “un submarí que no flota, un cavall de Troia a plena Europa”.
La votació a la Comissió va quedar 28 vots a favor (majoritàriament països del nord que no produeixen arròs), 13 en contra i 1 abstenció. ASAJA agraeix els vots en contra dels eurodiputats espanyols Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido (PP) i Vicent Marzà (Compromís), que van intentar millorar el text fins que va resultar impossible avançar. Al contrari, reprova el vot de Cristina Maestre i Javier Moreno (PSOE), contrari als interessos dels arrocers.
Minguet reclama que el ple del PE vote en contra del text actual i continue treballant en una solució que garanteixi un marc de salvaguarda més sòlid i operatiu per al sector.
La manifestació dels arrocers començarà demà a les 7 h en tractors des de Cullera, passant per Sueca, Sollana, El Romaní, Silla i Sedaví, fins a entrar a València per la Rotonda de los Anzuelos sobre les 9 h, dirigint-se cap a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), des d’on començarà la concentració que conclourà davant de la Delegació del Govern.