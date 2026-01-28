AVA-ASAJA valora l’acord UE-Índia i destaca que la pressió del camp europeu ha protegit els productes sensibles

AVA-ASAJA destaca que la pressió del sector europeu ha garantit la protecció dels productes més sensibles com arròs, sucre i carn
L’acord UE-Índia obri mercats per a vi i oli d’oliva, però l’organització reclama clàusules de salvaguarda i controls efectius a la frontera
La Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha valorat amb cautela l’Acord de Lliure Comerç entre la Unió Europea i l’Índia, destacant que l’exclusió dels productes agrícoles més sensibles és fruit directe de la pressió exercida per les mobilitzacions del camp europeu a Brussel·les i Estrasburg en les últimes setmanes, en què una delegació valenciana va participar juntament amb ASAJA Nacional i altres organitzacions del COPA-COGECA.
L’acord obri oportunitats per a sectors com el vi i l’oli d’oliva, que veuran reduïts els aranzels que fins ara superaven el 150 % en el cas del vi i el 45 % en l’oli d’oliva. AVA-ASAJA reconeix l’interés d’accedir a un mercat de més de 1.400 milions de consumidors, especialment per a produccions d’alt valor afegit.
No obstant això, l’organització posa l’accent en un fet clau: els productes més sensibles per a l’agricultura europea —arròs, sucre, tabac, carn de boví i aus— han quedat fora de les concessions comercials. Segons AVA-ASAJA, això reflecteix un canvi de sensibilitat de la Comissió Europea després de les protestes i concentracions del sector agrari, així com del treball intens dins del COPA-COGECA. El comissari europeu d’Agricultura, Christophe Hansen, ha confirmat que aquests productes continuaran protegits, línia que l’organització considera imprescindible per evitar impactes greus en sectors estratègics del camp espanyol.
AVA-ASAJA subratlla que la mobilització del sector funciona i que només la pressió i la unitat poden evitar que l’agricultura siga la moneda de canvi dels grans acords comercials. L’organització seguirà vigilant que les exclusiones vagen acompanyades de clàusules de salvaguarda eficaces, reciprocitat fitosanitària real i controls rigorosos a la frontera.
Per a AVA-ASAJA, l’acord només serà positiu si consolida aquest canvi d’enfocament, protegeix el model agroalimentari europeu, garanteix la viabilitat de les explotacions i assegura la seguretat alimentària dels consumidors. L’organització alerta que, segons un informe intern de la Comissió Europea, només es controla físicament el 0,0082 % de les importacions agroalimentàries, per la qual cosa reclama controls reals i eficients, així com el respecte estricte dels Límits Màxims de Residus (LMR) i la prohibició d’entrar productes tractats amb substàncies il·legals.
En un context comercial mundial complex, l’acord demostra que una política comercial ambiciosa pot ser compatible amb la protecció de les principals sensibilitats agrícoles. AVA-ASAJA, ASAJA Nacional i el COPA-COGECA seguiràn compromesos, pendents de la publicació dels textos i de nous avenços cap a la ratificació i aplicació de l’acord, per garantir oportunitats sense comprometre els interessos dels agricultors i cooperatives de la UE.