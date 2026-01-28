Avisos grocs i taronja per vent en tota la província de València

Els forts vents que han assotat la província de València han deixat nombroses incidències.
Arbres i persianes arrancants, contenidors enmig de la carretera, danys en senyals i faroles i branques per tot arreu són només alguns dels exemples del que les ratxes de vent han deixat pels nostres carrers.
A Alzira, el servei de neteja ha treballat en la reubicació dels contenidors o retirada en llocs de perill. S’han abalisat els carrers i s’ha permés el pas de vehicles fins que les condicions permeten retirar l’arbrat i les rames caigudes, que s’han precintat per ser retirades demà a primera hora.
Diversos municipis de la Ribera Alta han tancat parcs, cementeris i instal·lacions esportives a l’aire lliure. Alzira, Carcaixent i Guadassuar han suspés activitats i clausurat espais municipals descoberts per garantir la seguretat de la població. Es recomana evitar el pas per zones arbrades pel risc de caiguda de branques i, en la mesura del possible, no eixir al carrer perquè poden volar altres objectes. Domínguez insisteix en aplicar el sentit comú, sobretot als parcs infantils, ja que tot i que alguna zona no estiga senyalitzada, pot haver perill.
El 112 afegeix: no passar per davall de bastides o edificis en construcció, allunyar-se de les torres d’alta tensió i utilitzar el transport públic. En cas de viatjar amb cotxe: moderar la velocitat, agarrant el volant amb força, respectar la distància de seguretat i prestar atenció en l’eixida dels túnels. Els camions o vehicles amb remolc tenen més perill de bolcar per l’efecte del vent.
Recordem que, a més, les fortes ratxes de vent de ponent eleven el risc d’incendis forestals a extrem. Amb nivell 3 o roig, queda totalment prohibit fer foc. Atenció també a les zones costeres, on hi ha perill important per fenòmens costaners, amb onatge de 2 a 3 metres.
Es preveu que el vent continue bufant molt fort al llarg de la vesprada i la nit, amb ratxes que poden arribar als 65-100 km/h.