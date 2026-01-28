Barrachina celebra la protecció europea a agricultors i ramaders

El nou mecanisme permetrà activar la salvaguarda en 21 dies sense dependre de la voluntat política del Govern central
La mesura protegeix productes sensibles com els cítrics, l’arròs, la carn i la mel abans de la ratificació de Mercosur
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Miguel Barrachina, ha valorat molt positivament l’avanç aconseguit al Parlament Europeu amb l’aprovació de les clàusules de salvaguarda automàtiques en la Comissió de Comerç Internacional.
Segons ha destacat el conseller, es tracta d’un pas fonamental per garantir la protecció del sector primari espanyol abans de la ratificació del Tractat de Mercosur, assegurant la defensa de productes sensibles com els cítrics, l’arròs, la carn i la mel. Barrachina ha subratllat que aquest acord “blinda el futur dels agricultors i ramaders i reforça la seua estabilitat i competitivitat”.
Un dels aspectes més rellevants és que el nou mecanisme introdueix un sistema automàtic, que permetrà paralitzar el tractat sense dependre de la voluntat política del Govern central quan es detecten distorsions en el mercat. En concret, la salvaguarda s’activarà en un termini de 21 dies si es produeix una caiguda del 5 % dels preus o un augment significatiu de les importacions.
A més, l’acord contempla l’augment dels controls en frontera i la reciprocitat en l’ús de productes fitosanitaris, garantint que les importacions complisquen els mateixos estàndards exigits als productors europeus. En el cas dels cítrics, s’establirà un comitè tècnic específic per supervisar el compliment del tractat.
Barrachina ha remarcat que aquest avanç és fruit de la pressió constant de la Generalitat i de les organitzacions agràries a Brussel·les, i ha assegurat que marca un precedent clau per a futures negociacions comercials de la Unió Europea.
Finalment, el conseller ha llançat un missatge de tranquil·litat al sector agrari, afirmant que aquest nou marc suposa “un abans i un després” en la protecció de la renda agrària i que el camp valencià compta ara amb un sistema just, reglat i automàtic que reconeix el valor estratègic de la seua producció.