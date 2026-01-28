La borrasca Kristin colpeja amb força la Comunitat Valenciana amb ratxes de fins a 156 km/h

El temporal de vent provoca despreniments, caiguda d’arbres i tancaments preventius en diversos municipis del territori
Villena, Xixona i Alcoi registren algunes de les ratxes més intenses, superant els 130 km/h segons dades d’AVAMET
La borrasca Kristin està deixant este dimecres un episodi de vent molt intens a la Comunitat Valenciana, amb ratxes extremes, despreniments, caiguda d’arbres i danys materials en nombrosos municipis, especialment al nord d’Alacant i a zones de l’interior. L’AEMET ja havia advertit que es podrien superar els 100 km/h, una previsió que s’ha complit amb escreix.
Un dels municipis afectats és Xaló, on el fort vent ha provocat despreniments a l’església, fet que ha obligat l’Ajuntament a restringir el pas pel carrer Església i a recomanar a la ciutadania que evite transitar pels voltants del temple.
Més de 110 km/h a Xaló i mesures preventives
Fins a les 15.30 hores, les ratxes de vent a Xaló han arribat als 113 km/h. Davant esta situació, el consistori ha decretat el tancament de l’aparcament dels Xops, els parcs infantils i el cementeri, així com la recomanació de no practicar esport a l’aire lliure i extremar la precaució en zones amb arbrat o risc de despreniments.
Aquest episodi de vent intens s’emmarca dins del temporal associat a la borrasca Kristin, que durant el matí també ha deixat temps advers i nevades destacades a l’interior del nord del territori valencià.
Ratxes de vent més fortes registrades
Segons dades d’AVAMET, fins a les 15.30 hores, algunes de les ratxes més intenses han sigut:
- Villena (Serra de la Vila): 156 km/h
- Xixona (Alt del Migjorn): 139 km/h
- Alcoi (Menjador – ACIF): 134 km/h
- La Font de la Figuera (parc solar): 134 km/h
- Xixona (Castell): 130 km/h
- Quesa (Ajuntament): 129 km/h
- Alcoi (Zona Alta): 126 km/h
- Crevillent (Cim de la Vella): 126 km/h
- Ontinyent (Manuel Iranzo): 123 km/h
- Agres (Torreta Alta): 122 km/h
Incidències en altres municipis
El vent també ha causat incidències importants en altres localitats. A Albaida, s’ha produït la caiguda de palmeres, mentre que a Monòver s’han registrat arbres arrancats. A Simat de la Valldigna, un arbre de grans dimensions ha sigut tombat completament per la força del vent.
Des de les autoritats es recorda la necessitat de mantindre la prudència, evitar zones amb risc i seguir les recomanacions de seguretat mentre continue aquest episodi de meteorologia adversa provocat per la borrasca Kristin.