La gastronomia de Cullera torna a triomfar a Madrid Fusión

La cuina de l’arròs i els productes locals consoliden Cullera com a referent gastronòmic dins de Saborea España
Artesanos del Arroz i l’Escola d’Hostaleria de l’IES Llopis Marí captiven públic i professionals amb showcookings i degustacions
Cullera ha tornat a conquerir Madrid Fusión, consolidant-se com una de les grans referències gastronòmiques d’Espanya, amb una proposta centrada en la cuina de l’arròs i els productes locals. Durant els tres dies de la fira, la capital espanyola s’ha convertit en un aparador del talent culinari cullerenc, dins de la marca Saborea España.
Artesanos del Arroz i l’Escola d’Hostaleria de l’IES Llopis Marí han sigut els grans ambaixadors de Cullera, amb una intensa agenda de demostracions culinàries, degustacions, showcookings, tallers i tasts, que han captivat tant el públic general com els professionals del sector. Any rere any, la presència de Cullera genera una gran expectació, amb llargues cues cada vegada que es cuina una paella.
Al llarg de la fira, s’han elaborat i repartit centenars de tapes i racions de diferents varietats d’arròs, reforçant el posicionament de Cullera com a capital gastronòmica de l’arròs. Una proposta que combina tradició, identitat i creativitat, i que ha despertat un gran interés entre els assistents.
Entre els plats presentats han destacat la Paella de Cullera, l’arròs amb fesols i naps, així com propostes més innovadores com un arròs amb abadejo, carabassa, cigrons i espinacs, un arròs caldós amb rap, cigaletes i setes, o elaboracions sorprenents com una focaccia d’anguila fumada amb crema de ceba i foie caramelitzat, que demostren la capacitat d’innovació de la cuina local.
La regidora de Turisme, Débora Marí, ha destacat que “l’èxit de Cullera no seria possible sense el treball, la qualitat i la professionalitat d’Artesanos del Arroz i de l’Escola d’Hostaleria de l’IES Llopis Marí”, subratllant que la col·laboració entre sector professional i formació és clau per projectar una gastronomia amb identitat pròpia i reconeixement internacional.
Un altre dels grans protagonistes ha sigut la gamba blanca de Cullera, que s’ha posat en valor com a producte de proximitat i gran qualitat gastronòmica, amb elaboracions com la gamba blanca bollida, un ceviche mediterrani o un arròs melós de gamba blanca amb carxofa. En aquest context, Artesanos del Arroz ha anunciat la celebració d’un concurs de gamba blanca a la primavera de 2026.
Finalment, Madrid Fusión ha servit també per presentar la 3a edició de la Biennal Mundial de l’Arròs, el major esdeveniment internacional dedicat a aquest producte, que tornarà a situar Cullera com a epicentre del gastroturisme internacional i punt de trobada de professionals, experts i amants de l’arròs.