L’Ajuntament d’Alzira celebra els 100 anys del seu veí Vicente Oliver

L’Ajuntament lliura la insígnia de plata a Vicente Oliver Torres amb motiu del seu centenari
Vicente, transportista tota la vida i sense historial de malalties, és un dels quatre alzirenys que compleixen 100 anys aquesta setmana
L’Ajuntament d’Alzira ha atorgat la insígnia de plata de la ciutat al veí Vicente Oliver Torres, que el passat 25 de gener va complir 100 anys. L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, i la regidora de Serveis Socials, Amèlia Blanquer, han visitat Oliver en sa casa per lliurar-li este reconeixement, junt a un ram de flors.
Vicente Oliver Torres, nascut el 25 de gener de 1926, ha treballat tota la vida com a transportista i assegura no haver estat mai malalt. L’alzireny s’ha mostrat visiblement emocionat per esta celebració.
Vicente és la quarta persona que esta setmana fa 100 anys a Alzira. L’Ajuntament també ha acompanyat Antonia Enguix, María Roselló i María González en el seu centenari.