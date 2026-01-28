Sanitat redueix més del 60 % el termini per intervenir quirúrgicament pacients amb risc vital a la Comunitat Valenciana

Sanitat redueix més del 60 % el temps d’espera per a intervencions quirúrgiques de pacients amb risc vital, passant de 61 a 24 dies
El nombre de pacients en llista d’espera de prioritat 1 ha disminuït un 55 % durant la legislatura, amb la majoria de departaments de salut per sota de la mitjana
La Conselleria de Sanitat ha aconseguit reduir en més del 60 % el temps d’espera per a intervencions quirúrgiques de pacients amb risc vital (prioritat 1) durant aquesta legislatura, passant de 61 dies al juny de 2023 a 24 dies al desembre de 2025.
El conseller Marciano Gómez ha destacat que aquestes dades reflecteixen el compliment de l’objectiu de prioritzar les intervencions segons la gravetat del pacient, assegurant que el temps d’espera està per sota dels 30 dies establerts per a la prioritat 1.
Durant la legislatura, la xifra de pacients amb prioritat 1 en espera ha disminuït un 55 %, passant de 2.967 a 1.330 persones. Pel que fa a les intervencions de prioritat 2, que han de realitzar-se en menys de 90 dies, la mitjana d’espera és de 87 dies, i el nombre de pacients pendents ha baixat un 29 %, de 12.270 a 12.163.
En general, la demora global per a intervencions quirúrgiques se situa en 88 dies, cinc menys que al final de 2024, amb un 2 % menys de pacients en llista d’espera (72.800 actualment). A més, el 75 % dels departaments de salut (18 de 24) registren una demora inferior a la mitjana, destacant els següents exemples:
- Elx-Crevillent: 39 dies
- Requena: 53 dies
- Sagunt: 55 dies
- Vinaròs i València-Doctor Peset: 59 dies
- Manises i Alcoi: 61 dies
- Marina Baixa: 62 dies
- Gandia i La Ribera: 67 dies
- La Plana i Oriola: 68 dies
- Arnau-Llíria: 69 dies
- Torrevieja: 70 dies
- Clínic de València: 75 dies
- Elda: 78 dies
- Dénia i Xàtiva-Ontinyent: 79 dies
Marciano Gómez ha ressaltat que els pacients no són números, sinó persones amb patologies prioritzades segons la gravetat, i ha afirmat que es continuarà treballant per seguir reduint els temps d’espera i millorar l’atenció sanitària.
Per a més informació sobre llistes d’espera quirúrgiques, es pot consultar la web de la Conselleria de Sanitat: san.gva.es.