Torrent ja té a punt els “santblaiets” per al 3 de febrer

Les dones del barri de l’Ermita preparen artesanalment els tradicionals “santblaiets”
Els dolços beneïts es vendran el 3 de febrer per a mantenir l’Ermita i activitats de la Confraria
Les dones del barri de l’Ermita de Torrent s’han reunit esta setmana per a participar en l’elaboració artesanal dels tradicionals “santblaiets”. El treball s’ha dut a terme en un forn del carrer Santa Anna, seguint una recepta que es conserva gelosament i que ha passat de generació en generació, convertint-se en un dels grans símbols culinaris de la festivitat.
Cada participant ha assumit una funció concreta, des de l’amassat i modelatge de la massa fins al marcat dels dolços amb el segell del sant. Una vegada fornejats, els “santblaiets” s’han deixat reposar abans de ser acuradament empaquetats. La col·laboració dels forners ha sigut clau per a garantir el punt exacte de cocció i conservar el sabor tradicional que els caracteritza.
Paral·lelament, continuen altres preparatius essencials per a la festivitat, com l’envasat de l’oli beneït i l’elaboració dels tradicionals “gaiatos de Sant Blai” per part dels forns.
Tots estos productes, junt amb els “santblaiets” una vegada beneïts, es posaran a la venda el dissabte 3 de febrer en la caseta situada junt a la Parròquia de Sant Lluís Bertran. La recaptació es destinarà al manteniment de l’Ermita i a les activitats de la Confraria.