Alzira se suma el 31 de gener a l’Encesa de Torres, Talaies i Talaiots pels drets de la població migrant

Les Muralles d’Alzira s’encendran en un gest simbòlic de solidaritat i acolliment
Una acció conjunta de 180 localitats per defensar els drets de les persones migrants
Alzira participarà el pròxim dissabte 31 de gener en l’Encesa de Torres, Talaies i Talaiots pels drets de la població migrant, una acció simbòlica que reunirà de manera simultània al voltant de 180 localitats del Mediterrani i de l’interior per denunciar la situació que viuen persones migrants i refugiades obligades a emprendre viatges perillosos a la recerca d’un lloc segur.
La iniciativa està impulsada per Amnistia Internacional, l’IES Marratxí, el Consell de Mallorca, el Fons Mallorquí de Cooperació i l’Institut Ramon Muntaner, i compta a Alzira amb la col·laboració de la Taula per la Convivència i l’Ajuntament de la ciutat. L’acte tindrà lloc a les Muralles de la plaça Trenta de Desembre, a les 13.00 hores.
Aquesta acció, que celebra enguany la seua desena edició, il·luminarà espais patrimonials de les Illes Balears, Catalunya, País Valencià, Múrcia i Andalusia, recreant l’antiga comunicació visual entre torres de guaita, que hui es transformen en fars d’acolliment i solidaritat.
Les dades continuen evidenciant la gravetat de la situació. Segons l’Organització Internacional de les Migracions (OIM), durant 2025 almenys 2.186 persones han mort o han desaparegut a la travessia del Mediterrani, una xifra que l’organització Caminando Fronteras eleva fins a 3.090 morts en les rutes d’accés a Espanya.
El manifest de l’acció subratlla que “cap persona és il·legal” i reivindica l’encesa com un gest a favor de la vida, la justícia i l’acolliment. “No podem permetre que cap mar es convertisca en un cementeri invisible o en una trinxera d’odi”, assenyala el text, que recorda el Mediterrani com a bressol de cultures i espai de convivència.
L’acció també fa una crida a combatre els discursos de por, prejudici i odi que deshumanitzen les persones migrants i generen divisió i violència, apostant per un futur en què la mar siga espai d’acolliment i drets, i no una frontera infranquejable.
Amb aquesta iniciativa conjunta, les 180 localitats participants volen visibilitzar que una part important de la societat aposta per una acollida digna, transformant les antigues torres defensives en símbols de solidaritat. Tal com conclou el manifest: “Per una mar plena de vida, d’acolliment i de drets”.