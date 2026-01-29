Ana María González, alcaldessa de Llaurí, assumirà l’escó d’Ábalos al Congrés

“De l’Ajuntament al Congrés: Ana María González Herdaro reemplaçarà Ábalos com a diputada del PSOE”
“L’alcaldessa de Llaurí, amb més de huit anys d’experiència municipal, accedirà al Congrés després de la renúncia d’Ábalos”
La alcaldessa de Llaurí (València), Ana María González Herdaro, serà la nova diputada al Congrés dels Diputats després de la renúncia de l’exministre socialista José Luis Ábalos,
González Herdaro, militant socialista des de 1995, exerceix actualment com a primera edil de Llaurí, càrrec que va revalidar en les eleccions municipals de 2023, després de huit anys consecutius al capdavant del consistori.
És llicenciada en Dret per la Universitat de València i figurava en el seté lloc de la candidatura del PSOE per València a les eleccions generals de 2023, per la qual cosa és la següent en la llista. A l’espera de la ratificació per part de la Junta Electoral Central (JEC), ha manifestat la seua intenció de prendre possessió de l’acta de diputada.