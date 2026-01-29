El regidor de VOX a Benifaió, Salvador García, passa al grup de no adscrits

Salvador García deixa VOX i s’integra al grup de no adscrits
El canvi es fa efectiu al Ple municipal després de la seva presa de possessió recent
El Ple de l’Ajuntament de Benifaió ha fet efectiu, en la sessió ordinària del mes de gener celebrada aquest dimecres, el pas del regidor i fins ara portaveu de VOX, Salvador García Navarro, al grup de concejals no adscrits, tal com ell mateix havia sol·licitat.
García abandona així la formació de VOX amb la qual va concórrer en les últimes eleccions municipals, i ho fa només dos mesos després de prendre possessió com a edil en substitució del portaveu de la formació, Gustavo Lobato, qui va renunciar al càrrec. Amb aquest canvi, Salvador García passa a formar part del grup de no adscrits de la Corporació Municipal, previst en el règim jurídic per a aquest tipus de casos.