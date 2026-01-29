La Planta de Manises incorpora robots amb IA per a recuperar 230.000 quilos d’envasos anuals

L’EMTRE implanta braços robòtics amb IA per seleccionar envasos lleugers
Millora de la recuperació de residus sense cost addicional per als ajuntaments
L’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE), responsable del tractament dels residus del contenidor gris, marró i de la xarxa d’ecoparcs de l’àrea metropolitana de València, ha fet un pas més en la modernització de les seues infraestructures amb la implantació d’un sistema intel·ligent de selecció d’envasos a la planta de Manises.
Estos dos braços robòtics, entrenats durant mesos per a identificar els residus típics de l’àrea metropolitana de València, seleccionen els envasos lleugers que no han sigut detectats pels sistemes previs de classificació òptica, millorant així la recuperació de materials reciclables de la bossa del contenidor gris respecte a l’anterior selecció manual.
El nou sistema basat en intel·ligència artificial s’ha adquirit gràcies a una inversió de 612.000 euros, assumida al 100% per la concessionària de la planta de Manises, de manera que no tindrà cap cost per als 45 ajuntaments que conformen l’EMTRE i que aglutinen més de milió i mig d’habitants.
La posada en marxa d’esta maquinària innovadora permetrà recuperar uns 230.000 quilos d’envasos lleugers dels residus depositats en el contenidor gris, evitant que acaben a l’abocador. Recordem que els residus seleccionats, envasos lleugers, són restes que mai no haurien d’haver acabat en el contenidor gris. Amb el nou sistema, s’incrementarà la recuperació d’estos envasos, reduint així el cost del tractament i protegint el medi ambient