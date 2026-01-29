L’alcaldessa de Llaurí ocuparà l’escó de José Luis Ábalos al Congrés

Ana María González assumirà l’escó de José Luis Ábalos al Congrés
L’alcaldessa i secretària general del PSPV local porta més d’una dècada liderant Llaurí
L’alcaldessa de Llaurí, Ana María González, ocuparà l’escó de José Luis Ábalos al Congrés després de la renúncia de l’exministre socialista. González, militant del PSOE des de 1995, porta més d’una dècada al front de l’Ajuntament de Llaurí, localitat de la Ribera Baixa: en 2015 va revalidar una alcaldia que també va assumir en l’exercici del 2003 al 2005 i entre 2009 i 2011. Actualment, també és secretària general del PSPV local i, des d’agost de 2023, assessora del Grup Socialista de la Diputació de València.
González és també membre del Comité Nacional i, en la Comissió Executiva Provincial, ostenta els càrrecs de secretària de Política Autonòmica i de Suport als Grups en l’oposició. A més, entre 2019 i 2023, va treballar com a assessora i coordinadora de l’àrea de cooperació municipal, coordinació institucional i cohesió territorial del Ganivet de la Vicepresidència de la Diputació de València.
L’alcaldessa de Llaurí és llicenciada en Dret per la Universitat de València en la promoció 1995-2000 i col·legiada en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sueca. Des de 2005, quan va abandonar l’alcaldia després d’una moció de censura, i fins al 2007, va exercir l’advocacia i com a portaveu del grup municipal socialista en l’Ajuntament de Llaurí. Al 2021, el PSPV li va obrir un expedient informatiu per conduir baix els efectes de l’alcohol, la qual cosa no impedí que revalidara l’alcaldia al 2023 amb majoria absoluta.
José Luis Ábalos ha publicat la renúncia a la seua acta de diputat a través de les xarxes socials, gestionades pel seu fill mentre ell està en presó. En el seu compte de X explica que, malgrat la precipitació de la Càmera en la suspensió dels seus drets, ell sempre ha defensat la importància del dret de representació. No obstant, reconeix que no pot sostindre l’acta en la seua actual situació procesal, sobre la qual diu estar projectant tota la seua activitat per defensar la seua innocència.