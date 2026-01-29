Més de 2.000 agricultors i 200 tractors reclamen a València un futur per al camp espanyol

Més de 2.000 agricultors i 200 tractors es concentren a València per defensar el futur del camp
Reclamen mesures sobre acords amb Mercosur, indemnitzacions per la DANA i més seguretat jurídica i hidrològica
València ha acollit una de les mobilitzacions més multitudinàries del denominat superdijous del camp espanyol, amb una trentena de protestes arreu de l’Estat contra les polítiques agràries de la Unió Europea.
Més de 2.000 agricultors i 200 tractors, procedents de diverses comarques, han participat en una manifestació convocada per les quatre principals organitzacions professionals agràries de la Comunitat Valenciana, amb el suport de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana i altres entitats socials i empresarials.
Els agricultors i ramaders han rebutjat la proposta actual de l’acord comercial de la UE amb Mercosur i han exigit un estudi d’impacte sobre el sector agrari, així com reciprocitat, clàusules de salvaguarda realment eficaces i complementarietat amb la producció europea. En la mateixa línia, han sol·licitat revisar tots els acords vigents i futurs amb tercers països, especialment amb Egipte, Turquia, el Marroc i Sud-àfrica.
El sector també s’ha oposat a la proposta de la Comissió Europea que preveu la integració de la PAC en un fons únic, el desmantellament de la seua especificitat històrica, una retallada del 22% del pressupost i un augment de la complexitat administrativa.
Dos columnes de tractors han arribat a la capital del Túria des de la Ribera Baixa i des de l’Horta Sud, i tant els tractors com els manifestants han confluït davant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).
Els dirigents agraris han exigit davant la CHX, el pagament d’una indemnització justa i suficient per a compensar l’ocupació de les parcel·les arrasades per la DANA que passaran a Domini Públic Hidràulic. Durant el recorregut, el sector ha escenificat amb disfresses i pancartes els productes agraris valencians castigats per la competència deslleial derivada de l’acord amb Mercosur.
Altres reivindicacions passen per simplificar la normativa i garantir seguretat jurídica, establir la voluntarietat indefinida del quadern digital o prioritzar l’agricultura per damunt de la normativa medioambiental. També reclamen més controls fitosanitaris, una nova política hidrològica, millores en les assegurances agràries, mesures contra els danys de la fauna salvatge i adaptacions fiscals, laborals i penals per protegir el sector.