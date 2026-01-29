Reoberta la circulació de la L1 de Metrovalència entre Picassent i Vilanova de Castelló

Reoberta la L1 entre Picassent i Vilanova de Castelló després del temporal
FGV garanteix la seguretat i normalitza la circulació amb possibles ajustos inicials
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha restablert la circulació ferroviària en la Línia 1 de Metrovalència entre les estacions de Picassent i Vilanova de Castelló, després de completar les tasques de reparació de la catenària que va resultar danyada pel temporal de vent registrat a la Comunitat Valenciana.
El servei havia quedat interromput per motius de seguretat després que les fortes ratxes de vent provocaren el despenjament de la catenària, obligant a suspendre la circulació dels trens i a establir un servei alternatiu per carretera. Durant la incidència, les tasques es van centrar en la revisió de la infraestructura i la reparació del sistema elèctric ferroviari per garantir la seguretat dels convoyos i dels usuaris.
Segons FGV, els trens tornen a circular amb normalitat en el tram afectat, tot i que durant les primeres hores poden produir-se ajustos en les freqüències habituals mentre es recupera completament l’operativa del servei.
El temporal de vent que va afectar la Comunitat Valenciana va provocar numeroses incidències en infraestructures i transport, incloent la caiguda d’arbres, despreniments i danys en cobertes, fet que va obligar a adoptar mesures preventives en diversos punts de la xarxa ferroviària i viària.