Sanitat inicia un estudi de tres anys per analitzar l’impacte de la DANA en la salut mental de la població afectada

Sanitat inicia un estudi de tres anys sobre l’impacte de la DANA en la salut mental
Es monitorarà ansietat, estrès i depressió en adults i menors de les zones afectades
La Conselleria de Sanitat, junt amb el Ministeri de Sanitat i l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII), ha posat en marxa un estudi de tres anys per conèixer l’impacte que va provocar la DANA del 29 d’octubre de 2024 en la salut mental de les persones residents en les zones inundades de la Comunitat Valenciana.
L’objectiu és detectar els aspectes que han afectat al benestar emocional, orientant així decisions futures i adequant els recursos de suport, especialment davant possibles emergències similars. L’estudi analitzarà la frequència de trastorns com depressió, ansietat i estrès posttraumàtic, tant en adults com en menors de 6 a 17 anys amb autorització dels progenitors.
En total, 23.254 ciutadans seleccionats a l’atzar rebran un SMS i una carta d’invitació per participar de manera voluntària. Els participants podran realitzar una enquesta sobre aspectes personals, habitatge, salut general i salut mental a través d’un telèfon gratuït amb personal autoritzat. L’estudi inclou les àrees dels departaments de salut de La Ribera, Manises, Requena, València-Doctor Peset, València-La Fe, València-Hospital General i València-Arnau de Vilanova-Llíria.
La metodologia s’ha basat en experiències internacionals adaptades a les característiques de la Comunitat Valenciana. Els responsables de la Direcció General de Salut Pública i de la Direcció General de Salut Mental i Addiccions, així com el Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i el CIBERESP, han iniciat reunions amb associacions, ajuntaments i centres de salut per garantir la difusió i participació.
Resultats del primer any:
Durant el primer mes posterior a la DANA, es va registrar un augment del 12,9 % de consultes d’Atenció Primària relacionades amb trastorns de salut mental, amb un increment del 21,7 % en persones de 15 a 44 anys, principalment per estrès (50,2 %) i ansietat (12,2 %). Els nous casos van créixer un 42 % més del habitual. Els trastorns per estrès van augmentar un 144 %, i al llarg del primer any, l’únic trastorn amb incidència encara superior va ser la depressió, amb un increment del 12,4 %.
Els informes indiquen que, amb el pas dels mesos, les consultes i nous casos van tendir a normalitzar-se, arribant a nivells previs a la DANA, excepte en els municipis amb major afectació.